Cillian Murphy sok rajongója lesz most nagyon mérges

A nézők és a kritika is egyaránt imádta Danny Boyle 2002-ben bemutatott 28 nappal később című moziját, melyhez öt évvel később folytatás is készült, bár az már nem részesült osztatlan sikerben. Emiatt parkolópályára került a trilógia zárófelvonása, azt viszont mondjuk nem sokan gondolták volna, hogy 18 évet kell várni a 28 évvel később elkészültére. Sokat azonban már nem kell, idén nyáron végre mozikba kerül a film, melyben eget rengető sztárparádé várható. Az újabban vámpírokkal megküzdő Aaron Taylor-Johnson, valamint Harry Potter fő ellenlábasát, Voldemortot megtestesítő Ralph Fiennes is felbukkannak majd a korszakalkotó technikával készült műben. Anno a zombifilmes műfajra friss fuvallatként ható első rész indította az Oscar-díjig eljutó útjára Cillian Murphyt is, sokan várták is az ő visszatérését, ám az nagyon úgy fest, hogy nem történik meg. Egyelőre.

Cillian Murphy első nagy dobása volt anno a 28 nappal később, emiatt várják sokan a visszatérését Jim szerepében

(Fotó: Entertainment Pictures / 2002 - 28 Days Later - Movie Set/Entertainment Pictures)

Még várat magára Cillian Murphy visszatérése

Amikor egy hónappal ezelőtt, 2024 decemberében megjelent a 28 évvel később első előzetese, szinte mindenki egy ijesztően vékony élőhalottról beszélt, aki csupán pár szempillantás erejéig tűnt fel az ízelítőben. Akkor mindenki azt hitte, hogy Cillian Murphy az, viszont hamar kiderült, hogy tévedtek, csak egy statiszta volt, aki egy csúnya modelleket alkalmazó ügynökségen keresztül került be a filmbe. A rajongókban így továbbra is fennmaradtak az Oscar-díjas színész visszatérésére vonatkozó kérdőjelek, hiszen a szereplők listáján még mindig nem lehetett látni Murphy nevét. A válaszra viszont nem kell tovább várni, az Empire-nek most egyértelmű választ adott arra a 28 évvel később egyik producere, Andrew Macdonald, hogy visszatér-e az első rész Jimje, illetve további fejezetekről is szót ejtett:

Szerettük volna, ha benne lenne, ő is akarta. Nem lesz benne az első filmben, de remélem, hogy Jim valamikor feltűnik majd a későbbiekben.

Bár a harmadik felvonásban nem láthatjuk majd a Birmingham bandája sztárját, viszont a 2026-ban megjelenő, 28 years later: The bone temple munkacímre hallgató negyedik részben már elképzelhető, hogy visszaköszön a vászonról.

A 28 évvel később 2025. június 19-től lesz majd megtekinthető a hazai mozikban.