Veszett a világ, de David Lynch halhatatlan

David Keith Lynch: 1946. január 20. – 2025. január 15. És David Lynch: 1967-től (az első kísérleti rövidfilmje, a még képzőművész hallgatóként készített, a kifejezés lehetőségeit kutató, de a későbbi életmű "szorongásesszenciáját" előrevetítő Six Men Getting Sick készítésének éve), amíg csak mozi a világ. Persze számolhatjuk a filmes életét a "nagykorúságától", 1977-től, az első nagyjátékfilm, a mélyen a tudatalattiba kúszó, álomszerűen szürrealista "testhorror", a kafkai (és gogoli) Radírfej-től is – de a "vége" ugyanaz: az emberi szorongást sajátos álomlogikájával egyszerre feltáró, ugyanakkor el is leplező, az emberi psziché legsötétebb mélyének rejtett tartalmait látvánnyá varázsoló David Lynch halhatatlan, hiszen örökéletű és örökérvényű életművet hagyott maga után.

Radírfej

Fotó: Nocturno/AFI

Ennek az életműnek a középpontjában leginkább (és még így is nagyon leegyszerűsítve) az a felismerés áll, hogy akármennyire is szeretnénk, és akármennyire is hiszünk benne, de a személyes valóságunk nehezen definiálható, lehetetlen határozott és kizárólagos fogalmakkal körülhatárolni, hiszen fizikai létezésünk és lelkivilágunk, tudatosságunk és tudatalattink, céljaink és szükségeink, lehetőségeink és vágyaink, ismereteink és hiedelmeink (és így tovább) sokszor és törvényszerűen szembekerülnek egymással, belső feszültséget, szorongást szülve – sajátos, az elbeszélés helyett az atmoszférát a középpontba állító formanyelve, az ellentétes érzéseket egyidejűleg kiváltó eszköztára és motívumrendszere, jellemzően töredezett identitású (inkább az álmokba, semmint a valóságba menekülő) karakterei és ugyanígy töredezett (az álomlogikát követő) idővonalai ezt, a tulajdonképpen az elmúlásig tartó "személyiség-kirakósjátékot" célozzák, de nem a tudatosság, hanem a tudatalatti szintjén.

Erről "szólt" a televíziózásban is műfajteremtő Twin Peaks, ahogy ez a veleje a sokak által magnum opusként emlegetett Kék bársonynak (1986) is, de főleg az olyan későbbi, "lynch hangulatú" filmjeinek, mint a Lost Highway – Útvesztőben (1997), a Mulholland Drive (2001) vagy az utolsó nagyjátékfilm (szám szerint a 10.), az Inland Empire (2006), amelyek "darabjaira hulló" cselekményszerkezetében a már megismert események folyamatosan új jelentést nyernek vagy az újabb információk által elvesztik korábbi értelmüket és jelentőségüket a nagy egészben.