Ritkán látni olyat, hogy egy magyar film ennyire megmozgatná a hazai mozinézőket. Orosz Dénes (Poligamy, Coming out, Seveled) musicalje, a Hogyan tudnék élni nélküled? viszont elképesztő mértékben csábítja be az érdeklődők tömegét a fővárosi és a vidéki filmszínházakba egyaránt – írtuk másfél hete, amikor a film a 400 ezer nézőnél tartott. A 2024. december 12-én bemutatott film azonban újabb nézettségi mérföldkőhöz ért, a forgalmazó (Intercom) közlése szerint ugyanis január 22-én, a magyar kultúra napján a Demjén Ferenc slágereiből készült magyar filmre megváltották az 500 ezredik jegyet is.

Hogyan tudnék élni nélküled? (Törőcsik Franciska és Ember Márk)

Fotó: Intercom

A forgalmazó közlése szerint "ilyen gyorsan, mindössze hat hét alatt magyar film még soha nem érte el ezt a varázslatos eredményt". Továbbá a Filmforgalmazók Egyesülete hétfői adatsora alapján a Hogyan tudnék élni nélküled? még mindig vezeti a magyar mozis toplistát: 48 594 eladott mozijeggyel ez a film volt a legutóbbi hétvége legnézettebb filmje a hazai filmszínházakban, összbevétele pedig átlépte az 1 milliárd forintot (január 19-én: 1 196 931 850 forint).