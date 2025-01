Magyar diplomafilm versenyez a Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon

A több ezer nevező közül beválogatott magyar diplomafilm a minket akarva-akaratlanul alakító szerelmi kapcsolatok önképformáló hatásairól szól. A Wish You Were Ear egy olyan világban játszódik, amelyben ha egy pár szakít, el kell cserélniük egy testrészüket. Az emberek így nemcsak szó szerint elveszítik egy részüket, de magukkal is hordozzák minden volt kapcsolatukat. Két, egymással kapcsolatban álló ember egymást akarva-akaratlanul formálja, a közösen megélt idő alatt történt változások pedig őket is alakítják, a részükké válnak. Az alkotó a testrészekkel a kapcsolatok transzformáló hatására reflektál, minden idegen rész egy-egy újabb változást szimbolizál.

Wish You Were Ear: magyar diplomafilm a Belinale versenyprogramjában

Fotó: MOME

„Filmemben azt akartam megragadni, hogyan tudjuk – vagy épp nem tudjuk – elfogadni az elmúlt kapcsolatok okozta változásokat azok lezárása után, illetve miképpen válnak ezek a változások az énképünk részévé. Az átalakulást néhányan veszteségként élik meg, mások úgy érzik, hogy az teljes mértékben a részükké vált. Azt gondolom, hogy ez egy komoly önelfogadási folyamat, és erről szól a történet is” – fogalmazott filmjéről Balogh Mirjána, aki 2024-ben végezte el a MOME mesterképzését.

A film a MOME gyártásában készült, számos jelenlegi és egykori hallgató közreműködésével, forgalmazását és fesztiváloztatását az NFI-vel együttműködésben a MOME Film Tudásközpontja kezeli, hangzásvilágát Iszlai József alakította ki, vágója Czakó Judit, producere Fülöp József.

A Berlinaléra minden évben több ezer nevezés érkezik szerte a világból, a fesztivál Generation válogatása olyan filmekre összpontosít, amelyek narratívájukban és filmnyelvükben a fiatalokat helyezik a középpontba. Olyan történeteket mutatnak be, amelyek fiatal főszereplőik szemszögéből mesélnek, és amelyek kézzelfoghatóvá teszik az ő világukat. A szekció két versenyprogramjában játékfilmek, dokumentum- és animációs filmek, zsánerfilmek és a mozi formanyelvét bővítő alkotások egyenrangúan versenyeznek.

A magyar diplomafilm versenybe válogatása egy évek óta tartó sikerszéria része

A MOME Animáció diplomafilmjeit 2017 óta rendszeresen meghívja versenyprogramjába a világ egyik legnagyobb presztízsű fesztiválja. A Wish You Were Ear olyan filmek sorához csatlakozik, mint Bucsi Réka Symphony No. 42 (2012), Lovrity Katalin Vulkánsziget (2017), vagy Buda Flóra Anna Entropia (2019) című alkotása.