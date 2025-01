Disney+ január: Rengeteg csemegét tartogat a platform

Mi mással is indíthatnánk a 2025-ös évet, ha nem inspiráló és lebilincselő történetekkel? Jön a streaming platform kínálatába A szellem ereje (High Potential) című sorozat és találkozhatunk Morgane-nel is, aki mindig mesteri megoldásokat talál a lehetetlennek tűnő helyzetekre. A hónap végén beléphetünk a Paradicsomba, a Paradise-szal, valamint politikai szatírából sem lesz hiány, ugyanis a Whiskey on the Rocks szintén érkezik a Disney+ kínálatába. Polárpulcsikat elő, forró teát és nassolni valót bekészíteni, hiszen a Disney+ már januárban is kényezteti felhasználóit, csodálatos tartalmaival.

A Libabőr: Az eltűntek teljes évada elérhetővé válik a Disney+ felületén, január 10-én (Fotó: Disney+)

Ezek a sorozatok lesznek a Disney+ nagy dobásai januárban

Libabőr: Az eltűntek (Goosebumps: The Vanishing)

Megjelenés: 2025. január 10.

Minden epizód elérhetővé válik

Az ikerpár, Devin és Cece apjuknál, a tudós Anthony Brewernél a brooklyni Gravesendben töltik a nyarat. Ám a nyári pihenés nem telik nyugodtan, a gyerekeknek ugyanis új barátaikkal kell megmenteniük a környéket egy régóta szunnyadó veszedelem beteljesülésétől.

Whiskey on the rocks

Megjelenés: 2025. január 22.

Minden epizód elérhetővé válik

A Whiskey on the Rocks egy játékos feldolgozása annak, ami valójában 1981 őszén azokon a drámai napokon történt, amikor a szovjet U-137 tengeralattjáró a Karlskrona szigetcsoportnál zátonyra futott. Bolygónk korábban soha nem volt ilyen közel egy világméretű konfliktushoz és ennek minden felelőssége egyetlen ember, a svéd miniszterelnök, Thorbjörn Falldin vállát nyomja.

A szellem ereje című francia sorozat január 23-án érkezik a streaming platformra (Fotó: Disney/Pamela Littky)

A szellem ereje (High potential)

Megjelenés: 2025. január 23.

2 epizód válik elérhetővé

A szellem ereje (High Potential) középpontjában egy kivételes képességgel rendelkező, egyedülálló anya áll, akit a bűnügyek megoldásához való különleges érzéke megállíthatatlan módon sodor egy régi vágású nyomozó (Daniel Sunjata) társává. A sorozat Drew Goddard (A jó hely, Mentőexpedíció) által szerzett és Kaitlin Olson főszereplésével készült a népszerű francia sorozat, a Haut Potentiel Intellectuel (HPI) alapján.

Paradise

Megjelenés: 2025. január 28.

3 epizód válik elérhetővé

A Paradise egy békés közösségbe kalauzol, amelyben a világ legjelentősebb személyei élnek. Azonban ez a nyugalom szertefoszlik, amikor egy sokkoló gyilkosságra derül fény és kezdetét veszi a kockázatos nyomozás.