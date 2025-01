760 filmet forgatott a Zs-filmek királya

Híres hugával ellentétben a minőség helyett a mennyiségre utazik a Zs-filmek királya. Julia Roberts bátyja, Eric Roberts ugyanis hetente két, direkt videóra készült Zs-kategóriás alkotást mutat be átlagosan. Pedig a sztár karrierje ígéretesen indult, a nyolcvanas években még Oscar-jelölést is kapott a Szökevényvonat című filmért, azonban a kilencvenes évek végétől maradtak a rosszarcú maffiózó szerepek, csak nagy ritkán találják meg olyan kaliberű rendezők, mint Christopher Nolan, aki 2008-ban szerepet adott a legjobb Batman-filmnek tartott A sötét lovagban neki. Eric azonban úgy érzi, hetente legalább egy vagy két olyan vacak filmet kell forgatnia, amivel vallatni is lehetne akár.

Eric Roberts a Zs-filmek királya

Amíg az Oscar-díjas húga, az 57 éves Julia Roberts évente jó, ha egyet forgat, addig Eric tavaly 75 darab filmben vagy sorozatban volt benne. A színész sokszor kisebb szerepeket kap, és csak pár napot forgat egy-egy alkotásban, ám ha ezt összeadjuk, akkor tulajdonképpen könnyen kiszámolhatjuk, hogy Roberts főállásban űzi az ipart. A minőséget hagyjuk, mivel ezek olyan kábelcsatornán, dvd-n, streamereken található gagyi akciófilmek vagy thrillerek leginkább, amit fillérekből raknak össze és néha alig egy-két hét alatt forgatnak le.

Jól kereshet ezekkel a filmekkel Eric Roberts?

Nem lehet rossz az éves jövedelme, sőt, jövőre lehet még a testvérére is ráver Eric Roberts, ugyanis a tervek szerint idén 91 filmje kerülhet forgalmazásba és négyet már be is mutattak az újév első 11 napjában. Több már dobozban várja a bemutatót, sokat egyszerre forgatnak, míg a többi előkészületben van. A Zs-filmeknél a színészi gázsi plafonja valahol 50.000-100.000 dollár között mozog maximum, azaz Roberts idén akár 4,5 millió és 9 millió dollár között is kereshet. Julia Roberts idén csak egy filmben szerepel, a Zendaya édeshármasát tető alá hozó Luca Guadagnino legújabb thrillerében. Az After the Hunt című thrillerben a hipszter Pókember, Andrew Garfield és Chloë Sevigny lesznek a partnerei. Julia átlagosan 6 és 25 millió dollár között kap egy filmért, így az eddig 760 filmet forgató bátyja akár hasonló gázsit is össze tud harácsolni a fércműveiből.