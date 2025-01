Made in Hungary: filmes sikerprodukciók Magyarországon

Valóságos sikertörténet a magyar filmiparé: az elmúlt években Budapest a régió első számú nemzetközi forgatási célpontjává, Európában London után a második legvonzóbb forgatási helyszínné vált, ráadásul olyan hollywoodi filmes sikerprodukciók készültek hazánkban, amelyek nem csupán a magyar forgatási infrastruktúra minőségét, de a magyar szakemberek magas színvonalú hozzáértését is bizonyították, olyannyira, hogy azt (egyebek mellett) a legrangosabb amerikai filmes díjjal, az Oscarral is elismerték, hiszen Sipos Zsuzsanna a Dűne (2021), Mihalek Zsuzsa pedig a Szegény párák (2023) díszletberendezőjeként kapta meg az amerikai filmakadémia elismerését. Sőt, 2025 januárjában Jancsó Dávidot is Oscar-díjra jelölték az ugyancsak Magyarországon forgatott, összesen 10 akadémiai díjra esélyes A brutalista vágásáért (a gálát 2025. március 2-án rendezik meg).

Filmes sikerprodukciók Magyarországon: legutóbb a hazánkban forgatott A brutalista kapott 10 Oscar-jelölést, köztük Jancsó Dávidot vágóként jelölték

Fotó: UIP Duna Film

Csak az említett három produkció olyan sztárokat hozott Magyarországra, mint Adrian Brody, Guy Pearce, Timothée Chalamet, Zendaya, Oscar Isaac, Josh Brolin, Javier Bardem, Emma Stone, Mark Ruffalo vagy Willem Dafoe, miközben a nemzetközi produkciók magyarországi filmes költése tavaly már megközelítette az egymilliárd dollárt.

Az elmúlt öt évben pedig olyannyira dinamikusan növekedett a hazai koprodukciók és szervízmunkák volumene, hogy indokolttá vált a Nemzeti Filmintézet (NFI) fóti stúdiókomplexumának fejlesztése: 2025. január 30-án adják át az NFI új stúdiókomplexumát, benne 10 ezer négyzetméternyi műtermi és 20 ezer négyzetméternyi kiszolgálóhelyiséggel, a legújabb technológiai fejlesztésekkel, ezzel létrehozva Magyarország legújabb és legmodernebb filmes létesítményét.

Filmes sikerprodukciók Magyarországon: 20 év folyamatos fejlődés

Eddig főként a már meglévő fóti stúdió műtermei és szabadtéri díszletei mellett az Origo és az etyeki Korda filmstúdiók álltak a nemzetközi produkciók rendelkezésére – és természetesen a főváros olyan külső helyszínei, ahol például Budapest lehetett bármely más külföldi nagyváros, mint például a Steven Spielberg által rendezett, 2005-ben bemutatott München esetében.