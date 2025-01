95 éves lett a hollywoodi színésznagyság Gene Hackman: ezeket filmeket látni kell tőle

1930. január 30-án egy mozilegenda született meg a kaliforniai San Bernardino városában. Gene Hackman a 20. század egyik legfontosabb amerikai filmszínésze lett, akinek a legnevezetesebb alakításait gyűjtöttük születésnapi listára.

Viszonylag később futott Gene Hackman be

Íme Gene Hackman legjobb filmjei:

Bonnie és Clyde (1967)

Gene Hackman a karrierjét színpadi színészként kezdte New Yorkban. Az egyik itteni alakítása révén kapott egy kicsi szerepet a Lilith című filmben, ahol Warren Beattyvel is együtt dolgozhatott. Amikor pedig pár évvel később Beatty főszerepet kapott a formabontó, független és később filmtörténeti jelentőségűvé váló Bonnie és Clyde-ban, Hackmant ajánlotta be az egyik mellékszerepre. Az alakításáért Hackmant Oscar-díjra jelölték, és rögtön befutott Hollywoodban is.

A Francia kapcsolatért Oscar-díjat is kapott

Francia kapcsolat

Francia kapcsolat (1971)

A Francia kapcsolat négy évvel később már a főszereplői Oscar-díjat is elhozta Gene Hackman számára. Ebben a legendás és legendásan nyers zsarufilmben Jimmy „Popeye” Doyle rendőrnyomozóként eredt a nemzetközi bűnözés, főként a Marseille-ből érkező drogszállítmányok nyomába.

Hackmann megszállottan kereste az igazságot a Magánbeszélgetés című filmben

Magánbeszélgetés

Magánbeszélgetés (1974)

A rendezőóriás Francis Ford Coppola egyik legnagyszerűbb filmjében a hetvenes évekre oly jellemző paranoia-thriller történet bontakozik ki: profi lehallgató szakember főhőse valami olyasmit rögzít véletlenül a parkban, amit nagyon nem kellett volna. Hackman megszállottan keresi az igazságot, de egy ilyen filmben sosem lehet teljesen meglelni azt.

Al Pacinoval felejthetetlen alakítást nyújtottak a Madárijesztőben

Madárijesztő

Madárijesztő (1973)

A saját összes mozifilmes alakítása közül Hackman arra a legbüszkébb, amit a Madárijesztőben nyújtott Al Pacino oldalán két útszéli csavargó barátságának történetében. A film ugyanakkor kellemetlen élményt is jelentett a számára, hisz a kritikák ugyan az egekig magasztalták, de a mozipénztáraknál megbukott, Hackman pedig ezután a saját bevallása szerint jó darabig szívesebben vállalt el szerepeket biztos és jó pénzért, mint művészi értékért.

Gene Hackman a bajsza miatt nem lett Luthor

Superman

Superman (1978)

Gene Hackman már akkor szuperhősfilmekben menőzött, amikor ez a műfaj még messze nem számított olyan felkapottnak, mint manapság. Pedig Lex Luthor, azaz Superman nagy ellenfelének szerepét nem akarta elvállalni, mert a filmhez le kellett volna borotválnia a bajszát. A rendező, Richard Donner úgy győzte meg, hogy fogadást ajánlott: ha Hackman megszabadul a bajszától, ő is a sajátjától. Miután pedig a színész megborotválkozott, Donner csak akkor állt elő a titokkal: a rendező egész addig viselt arcszőrzete egy álbajusz volt. De Hackman nem lett dühös, sőt egyből megkedvelte a trükkös rendezőt, és később is többször dolgoztak együtt, Superman-filmeken is.