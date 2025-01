Hónapról hónapra él a Gladiátor és a Véres gyémánt színésze

A benini származású színész élete mesébe illő módon indult, az utcáról, hajléktalanként került be a szórakoztatóiparba. Eleinte modellként, majd táncosként dolgozott, míg végül a színészet mellett tette le a voksát. Szerepelt olyan nagy kaliberű sorozatokban epizódszereplőként, mint a Csillagkapu vagy a Vészhelyzet, hogy aztán az igazi áttörést Steven Spielberg rabszolgalázadásról szóló történelmi filmje, az Amistad hozza meg neki. Ezután feltűnt Russell Crowe oldalán a Gladiátorban, Oscar-jelölést érő alakítást nyújtott az Amerikában című drámában, majd szintén esélyes volt az aranyszoborra a Véres gyémánt miatt, ahol Leonardo DiCaprio mellett bizonyíthatott. Azóta pedig olyan franchise-okban tette még le a névjegyét, mint A galaxis őrzői, a Halálos iramban, a Kingsman vagy a Hang nélkül. Mindezeket végigolvasva nem lenne légből kapott a feltételezés, hogy egy ilyen renoméval rendelkező színésznek van mit a tejbe aprítania. Ám ez Hounsou esetében koránt sincs így, a színész épp a napokban vallotta be, hogy anyagilag milyen nehéz helyzetben van már évek, sőt évtizedek óta.

A Djimon Hounsou-filmek közül kiemelkedőnek számít a Gladiátor, melyben Russell Crowe oldalán alkotott maradandót

(Fotó: HIP/ Northfoto / HIP/ Northfoto/MOVIESTILLS)

Hiába a Gladiátor vagy a Marvel, ha nem fizetnek eleget

A kritika és a nézők által is kedvelt és elismert színész a CNN-nek adott interjújában mesélte el, hogy hiába szerepelt számtalan sikeres produkcióban, mégsem olyan rózsás a helyzete, mint azt sokan gondolják, és ennek okát el is árulta, egyszerűen túl keveset fizetnek neki.

Még mindig azért kell küzdenem, hogy meg tudjak élni a színészetből. Évtizedek óta a filmiparban dolgozom, van kettő Oscar-jelölésem is, szerepeltem megannyi sikerfilmben, és mégis küszködöm, hogy kijöjjek a pénzemből. Határozottan alul vagyok fizetve.

– vallott őszintén szorult helyzetéről a színész.

Djimon Hounsou még azt is hozzátette, hogy rendszeresen kap burkolt, rasszista megjegyzéseket a stúdióvezetőktől, s részben ezek miatt neki ennyi év után is mindig extrán be kell bizonyítania, hogy márpedig megéri a pénzét.