Glenn Close boszorkányok segítségével nyerhet végre Oscart

Három évtized után végre valóra válhat a hollywoodi élő legenda álma. A nyolcszoros Oscar-jelölt Glenn Close minden idők legnagyobb Oscar-vesztese, ugyanis őt és a néhai Peter O'Toole-t jelölték a legtöbbször az aranyszoborra, de egyszer se nyertek. Bár az Arábia Lawrence színészét legalább egy életműdíjjal elismerte az Akadémia. Close több mint 40 éve vár a díjra, hiába olyan legendás alakításai miatt kapott nominációt, mint a Végzetes vonzerő; a Veszedelmes viszonyok; a Szabó István által írt Albert Nobbs vagy legutóbb a Vidéki ballada az amerikai álomról című Netflix filmért. Idén azonban újra felcsillant a remény, hogy a sztár leforgathatja a Sunset Blvd. című musicalt, ami szinte biztos, hogy aranyszobrot hoz Close-nak.

Glenn Close 2017-ben tért vissza Londonban a Sunset Blvd-ban, ahol a darab végén egy hasonló ruhát visel, mint az idei Golden Globe-on (Fotó: Northfoto)

Glenn Close és a Sunset Blvd.

Miért jelentjük ki már a forgatás megkezdése előtt Close diadalát? Nos, a színésznő és a darab története 1994-re nyúlik vissza, amikor parádés alakítást nyújtott a néhai némafilmsztár, a remete életet élő Norma Desmond szerepében, aki több évtizednyi magány és őrület után egy fiatal író segítségével szeretne újra a reflektorfénybe kerülni, miközben a férfi a dzsigolója lesz. A történetből 1950-ben készített filmet Billy Wilder, aki a némafilm korszak királynőjét, Gloria Swansont kérte fel Norma szerepére, aki 17 év után a filmtörténet egyik leghangosabb comebackjét tudhatta magáénak, illetve a sokszor idézet szállóigét:

Mr. DeMille! Készen állok a közelimre!

Close hosszú hónapokig játszotta színpadon a szerepet, 2017-ben Londonban, 2018-ban pedig New Yorkban lépett újra színpadra Normaként több mint 20 év kihagyás után. A színésznő harmadik Tony-díját nyerte meg a szerepért, vagyis a színházi Oscart már megszerezte vele. A siker után máris szóba került a musical filmes adaptálása, ám évekig nem haladt a projekt.

Boszorkányok segítenek Close-nak

A Sunset Blvd. musical végül úgy tűnt 2005-ben elkészülhet, miután 2003-ban Renée Zellweger és Catherine Zeta-Jones új lendületet adott a Chicago című börtönmusicallel a műfajnak, ugyanis számos Oscart és több mint 300 millió dollárt hoztak össze. Close mellett a férfi főszerepre akkor a Nyomorultakban és A legnagyobb showmanben már dalolászó Hugh Jackman, valamint a Moulin Rouge!-ban a hangjával is bizonyító Ewan McGregor is esélyes volt. A projektet azonban túl kockázatosnak és drágának ítélték, és végül leálltak a munkálatok. A 2017/2018-as sikeres színházi visszatérés után azonban újra elővette Close és a Macskákat is jegyző zeneszerző, Andrew Lloyd Webber az ötletet, és megkezdődött a házalás. A forgatást végül 2020/2021-re jelentették be 57 millió dolláros költségvetéssel, ám a Covid-járvány miatt ismét leálltak az előkészületek. Az utóbbi években többször nyilatkozta Close, hogy hamarosan indul a forgatás, ám most úgy tűnik, 2025 lesz a színésznő éve.