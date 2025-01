Az idei Golden Globe sem maradt kellemetlen pillanatok nélkül – videó

A magyar idő szerint hétfőn hajnalban, a Los Angeles-i Beverly Hills-ben megtartott gálaesemény nemcsak a díszesebbnél díszesebb ruhakölteményekről vagy a jól megérdemelt díjak átvételéről szólt, hanem a meglehetősen kínos pillanatokról is. A 2025-ös Golden Globe legkellemetlenebb másodperceit a Halálos iramban-széria két kopasz izomkolosszusa, Vin Diesel és Dwayne Johnson, azaz „A Szikla” szolgáltatták. Történt ugyanis, hogy a Pitch Black sztárját kérték fel "A legnagyobb kasszasiker" nevű kategória győztesének kihirdetésére, Diesel pedig nem sokkal azután, hogy felért a színpadra, teljesen váratlanul, nem kicsit kínosan odaköszönt a közönségben helyet foglaló "Sziklának", aki zavarában csak mosolygott egyet, hogy aztán pár másodperccel később el is tűnjön arcáról a jókedv. A megfagyott levegőt néhány erőltetett nevetés törte meg a teremben, talán páran attól tartottak, hogy Will Smith és Chris Rock incidense fog megismétlődni, de szerencsére a történet itt véget ért.

Vin Diesel kínos üdvözletétől volt hangos a Golden Globe 2025-ös eseménye

(Fotó: AFP)

Mi vezetett Golden Globe legkínosabb pillanatához?

A két színész közötti viszály egyébként igen régen kezdődött. Közel egy évtizeddel ezelőtt az egykori pankrátor egy azóta már törölt Instagram-posztban indította el balhéjukat, amelyben egy általa meg nem nevezett kollégáját becsmérelte. Vin Diesel magára ismert a bejegyzésben leírtakból, és elkezdődött az internetet éveken át lázban tartó folyamatos üzengetés. Johnson a „családnak” hátat fordítva kiszállt a Halálos iramban-projektből, melybe végül 2023-ban mégis visszatért. Ekkor pedig szinte mindenki azt feltételezte, hogy a két akciósztár végre elásta a csatabárdot, azonban az elmúlt este fejleményei akár azt is jelenthetik, hogy közel sincs béke közöttük.

Vin Diesel a Johnsonnak való odaköszönésével egyébként nem fejezte be a negatív értelemben emlékezetes pillanatok gyarapítását. Sokan azt is szóvá tették, hogy látványosan nem örült a Wicked győzelmének, mikor kihirdette azt a nagyérdemű számára.