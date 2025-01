Golden Globe: Adrien Brody a magyar felmenőinek is hálát adott

Egész Hollywood megmozdult helyi idő szerint vasárnap este, ugyanis Beverly Hills-ben megrendezték az Oscar előszobájaként is emlegetett Golden Globe-gálát, immáron a 82. alkalommal. Az eseményen a számtalan szemet gyönyörködtető ruhaköltemény, illetve Vin Diesel és Dwayne Johnson balhéja mellett azért némi figyelmet kaptak a díjazottak is, melyek között A brutalista is szerepelt. Brady Corbet drámája számunkra azért különleges, hiszen egy magyar építész, Tóth László történetét meséli el, ráadásul Magyarországon forgatták, magyar színészekkel és stábtagokkal, valamint a magyar származású Adrien Brody a főszereplője. A filmet hét kategóriában is jelölték díjra, melyekből hármat vihetett haza, ezek közül az egyik, a legjobb drámai férfi főszereplőnek járó pedig Brody-é lett, aki életében először hódította el ezt a kitüntetést, bár 2003-ban már jelölték rá A zongorista miatt.

Adrien Brody szülei társaságában a Golden Globe 2025-ös díjátadóján (Fotó: CraSH)

Magyar siker a Golden Globe-on

A jelentős részben magyar produkciónak számító A brutalista főszereplőjét alakító Adrien Brody a legjobb drámai férfi főszereplőnek járó díj átvételét követően nem győzött hálálkodni a gálán szintén jelenlévő szüleinek, Elliot Brodynak és Sylvia Plachynak:

Ez a sztori, a karakter útja nagyon emlékeztet az édesanyám és az őseim történetére, mikor a háború borzalmai elől menekülve ebbe a remek országba jöttek. Nagyon sokkal tartozom az édesanyám és a nagyszüleim által hozott áldozatokért

– fejezte ki érzelmeit köszönőbeszédében a díjnyertes színész.

Brody édesanyja és nagyszülei mellett édesapjának, valamint a díj további jelöltjeinek is köszönetet mondott, szerinte nélkülük biztosan nem sikerült volna a győzelme.

A brutalista eddig még nem került bemutatásra Magyarországon, a hazai mozikban majd 2025. január 23-tól lehet megtekinteni.