Gran Torino: 17 éve láttuk utoljára mozivásznon Clint Eastwoodot

A Gran Torino Clint Eastwood búcsúja volt a színészedéstől és az általa kismilliószor megformált cinikus karaktertől. A 2008-ban debütált mozi főhőse egy kertvárosi öregember, Walt Kowalski (Clint Eatswood), aki nem igazán viseli jól, hogy az egykori környék, ahol élt, más rasszoknak is otthont ad. A rasszizmus ellenességre kivételes hangsúlyt helyező alkotás idén már 17 éve lágyítja a legkeményebb szíveket is, a 17. évforduló kapcsán pedig összeszedtünk 5 érdekességet a Gran Torinórol.

A Gran Torino idén már 17 éves (Fotó: AFP)

Clint Eastwood méltón búcsúzott a filmvászontól a Gran Torino című filmmel

Az elsőbálozók

A moziban szereplő színészek nagy része első nagyjátékfilmes szerepét kaphatta meg. Clint Eastwoodon kívül többnyire tévés szerepeikről híres színészeket választottak a Gran Torino szerepeire, ráadásul az ázsiai szereplők egytől egyig első élvonalbeli, filmes megmérettetésén bizonyíthatták a rátermettségüket.

A legtöbb szereplő első filmszerepében tündökölhetett (Fotó: AFP)

A multikulti

A Gran Torino története szerint Walt Kowalski (Clint Eastwood) életébe nem kívánt változások állnak be, mikor régi szomszédai egykori otthonaiba ázsiai családok költöznek. Kowalski nehezen fogadja a Michigan állambeli High Parkban bekövetkezett változásokat, amelyek következtében az egykor nagyban fehér emberek lakta környék multikulturális közeggé változik egy szempillantás alatt. A kulturális sokszínűség először feszültséget, majd megbékélést és egységességet hoz magával. Maga a rendező, a film premierjén adott interjúban így nyilatkozott a műve kapcsán:

Szeretek politikailag inkorrekt lenni, mert úgy gondolom, a politikai korrektség unalmas. Úgy értem, a legtöbbször olyan emberekkel beszélek, akik állandóan tojáshéjon mászkálnak. Valahol erről szól ez a történet, egy öreg kutya is tud új trükköket tanulni. Ezért kell a polaritás, hogy elvigyen minket egy új útra.

Clint Eastwood tökéletesen nyúlt a kulturális sokszínűség minden árnyalatához (Fotó: Northfoto)

Nincsen rózsa tövis nélkül

A megértés és az elfogadás témáját különféle elemekkel boncolgató Gran Torino története – valljuk be – kissé üres lenne a michigani bandakultúra nélkülözésével. A rendező, Clint Eastwood épp ezért is emelte be az utcai bandákat a történetbe. A Kelet-Ázsiából származó Hmog közösség minden rétegét tökéletesen veszi górcső alá a történet, így előtérbe kerül a rasszon belüli gúnyolódás, kirekesztés és a keménykedés is. Gondoljunk csak arra a jelenetre, amelyben Trey (Clint Eastwood fia, Scott Eastwood) Sue-t (Ahney Her) próbálja megvédeni a lokális bandától.