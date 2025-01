Heath Ledger: 17 éve nincs közöttünk a színész, aki Joker miatt került a sírba

Mel Gibson árnyékából ki tudott bújni A hazafi forgatásán (Fotó: Andrew Cooper / Columbia Tristar)

Lovagregény (2001)

Kevesen nyúlnak ilyen jó érzékkel a lovagi kor témájához, hogy aztán ráadásul élvezhető végeredményt faragjanak ki a mozinézők számára. Brian Helgelandnak ez sikerült, és egy olyan időtálló klasszikust tett le az asztalra, amit nemcsak a Queen slágerei és a különféle zsánerek ötvözése helyezett kultikus státuszba, hanem Heath Ledger szerethető játéka is.

A Lovagregény még mindig igazi slágernek számít a Heath Ledger-filmek között, rendere vetítik a tévécsatornák

(Fotó: Black and Blu Entertainment / NORTHFOTO)

Brokeback Mountain – Túl a barátságon (2005)

Ang Lee (Pi élete, Hulk) sajátos úton közelítette meg a cowboyok tesztoszterontól duzzadó világát, ugyanis a tajvani rendező szerelmet szőtt a két pásztorfiú közé, ezzel a tabudöntő lépéssel pedig örökre beírta magát a történelemkönyvekbe. Heath Ledger és Jake Gyllenhaal közötti elképesztő kémiát csak tovább fokozta a mellékszereplő hölgyektől (Michelle Williams és Anne Hathaway) kapott támogatás, mely meg is térült, mindkét férfi megkapta a maga Oscar-jelölését.

A Túl a barátságon csavart egyet a hagyományos hollywoodi szerelmes sztorikon (Fotó: Eyevine / Northfoto)

Candy (2006)

Ha egyszer valaki elindul a lejtőn, megállni nagyon nehéz, visszajutni a csúcsra pedig szinte képtelenség. A Candy egy ausztrál szerelmi történet, mely idővel komor drámába fordul át. A nem mindennapi „love story” főszereplői két fiatal művészlélek (Abbie Cornish és Heath Ledger), akik nagyon szerelmesek egymásba, még ha ezt nem is nézik jó szemmel. Művészetük kicsúcsosodása és szerelmük beteljesülése érdekében hátat fordítanak a józan észnek, és kezdetét veszi számukra egy gyötrelmes utazás a drogok és a bűn világában, ahonnan már talán nincs visszaút.

A Candy bemutatja, milyen az, mikor elveszítjük a kontrollt az életünk felett (Fotó: ZUMA Press)

I’m not there – Bob Dylan életei (2007)

Bár a fáma többet szól most Timothée Chalamet-ról, és a hamarosan megjelenő Sehol se otthonról, hiszen Bob Dylan életútja ismét megihletett egy filmkészítőt, azonban Todd Haynes műve, az I’m not there volt hamarabb. A legendás, többszörös Grammy-díjas zenész figuráját a moziban több színész is magára ölti, köztük Heath Ledger (és rendhagyó módon Cate Blanchett is), ezáltal a film könnyebben be tudja mutatni Dylan zenei karrierjének különböző szakaszait.