High School Musical: Majdnem 20 éve hódították meg a világot, de hol vannak most a szereplők?

Zac Efron beváltotta a hozzá fűzött reményeket (Fotó: Northfoto - AFP)

A Baywatch reboot és A legnagyobb showman mellékszerepei pedig elhozták számára a hőn áhított komoly főszerepet. 2019. május 3-án a Netflix Zac Efronnal a főszerepben mutatta be Ted Bundy „életművét”, az Átkozottul veszett, sokkolóan gonosz és hitvány című filmet, amely a kritikusok és a közönség tetszését is elnyerte. Az egykori szépfiú imidzsét pedig így tudta – nem csupán dollármilliókra, de – presztízsre cserélni Hollywoodban Zac Efron, akinek a neve szép lassan összeforrt a minőségi szórakoztatással, erről tanúskodik legutóbbi, a Vaskarom című filmje is.

Vanessa Hudgens magánéletében találta meg az igazi boldogságot (Fotó: Northfoto / AFP)

Vanessa Hudgens (Gabriella Montez)

A világ tinédzsereinek álompárjaként lettek híresek, ám a franchise végét követően a való életben is elvált Vanessa Hudgens útja Zac Efronétól. A színésznő a HSM-es időket követően ment még egy kört a gyerekfilmek világában és a Bandslam (High School Rock) című mozival, amelyet 2011-ben egy merőben más mozi, a Csúf szerelem (Beastly) követett – nem hallottál róluk? Nem véletlenül. Az évek során Vanessa bebetonozta magát a nagynevű mellékszereplők vonalába, így kerülhetett Danny Trejóval, vagy épp a Will Smith és Martin Lawrence párossal egy filmbe, ám maradandót nem igazán tudott alkotni. Igaz, a lecsúszott szerepekben minden alkalommal nagyot ment a hölgy, aki egykor kislányok millióinak példaképe volt. Vanessa Hudgens még 2018-ban, a The Guardiannak adott interjút, amelyben így nyilatkozott:

A High School Musical egy fantasztikus utazás volt, de teljesen kisiklatott onnan, ahol eredetileg a karrieremet láttam. Én mindig is az indie lány akartam lenni, mindig is olyan filmekben akartam szerepelni, ahol drogost, sztriptíztáncosnőt vagy prostituáltat alakítok. 11 éves korom óta ez volt a célom

– mondta az amerikai lapnak Vanessa Hudgens, aki 2023-ban feleségül ment az MLB csapat, a Los Angeles Angels baseballjátékosához, Cole Truckerhez, akitől 2024 nyarán született meg első gyermeke.