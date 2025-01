Híres énekesnők élete a filmvásznon: Tina Turnertől Maria Callasig

Tina Turner, Édith Piaf, Amy Winehouse és a többiek: sztárok voltak a koncertjeiken, és sztárok a filmvásznon is. A frissen mozikba érkező Maria kapcsán listára gyűjtöttük a legemlékezetesebb életrajzi filmeket híres énekesnőkről.

Híres énekesnők élete a váasznon: Angela Bassett kiváló Tina Turner volt (Fotó: AFP)

Híres énekesnők élete a filmvásznon

Tina (1993)

A „rocknagymama” Tina Turner sok mindenben megelőzte a korát: fel merte vállalni, hogy egy bántalmazó kapcsolat áldozata volt, és mert tenni is ellene egy olyan időszakban, amikor ezt még elhallgatni és csendben tűrni illett. A helyzete ráadásul azért is volt különösen nehéz, mert aki verte őt, ahhoz kapcsolódtak a sikerei és a hírneve is. Tina és Ike Turner nehéz történetét méltó módon ismerhetjük meg ebből az életrajzi filmből, ami ráadásul sztárrá tette a főszereplő Angela Bassettet is.

Jennifer Lopez tökéletes választás volt tragikus sorsú példaképe eljátszására (Fotó: AFP)

Dalok szárnyán (1997)

Jennifer Lopez karrierjében mérföldkövet jelentett ez a film, amiben egy hozzá hasonlóan latina énekesnőt játszott el, még a saját énekesnői sikerei előtt. A Puerto Ricó-i szülőktől New Yorkban született Lopez a texasi-mexikói, tragikus sorsú Selena Quintanilla bőrébe bújt, így a színészi mellett a zenei tehetségét is megmutathatta, és be is következett a karrierjében az áttörés mindkét fronton.

Marion Cotillard élete alakítását hozta Piafként (Fotó: Northfoto)

Piaf (2007)

Amikor a francia mozi egyik elsőszámú női sztárja, Marion Cotillard megkapta a francia zene nemzeti kincse, Édith Piaf szerepét, azt általános felhördülés kísérte. Túl fiatalnak, tapasztalatlannak és főleg szépnek találták a feladathoz. A rendező azonban kitartott mellette, és Cotillard elképesztő átéléssel és hitelességgel formálta meg a csodás hangú, de annál szörnyűbb életű énekesnőt, Oscar-díjat érően.



Renée Zellweger Judy Garland megformálása miatt reaktiválta magát önkéntes nyugdíjából (Fotó: AFP)

Judy (2019)

Tinisztárként lett világhírű az Óz, a csodák csodája főszereplője, Judy Garland, hogy aztán a világhír állítsa rögtön vakvágányra az életét is. Ennek az útnak a végét láthatjuk a Judyban, ami az énekesnőként tündöklő, de legendásan zűrös sorsú Garland utolsó hónapjait mutatja be, és amiért a főszereplő Renée Zellweger nem véletlenül zsebelte be az Oscar-díjat is.

Jennifer Hudson mindig jó választás egy énekes főszerepre (Fotó: Northfoto)

Respect (2021)

Jennifer Hudson már a Dreamgirlsben is bebizonyította a tündöklő tehetségét színészet és énekhang terén egyaránt, így a gospel és a soul királynője, Aretha Franklin életét megelevenítő film igazán testhezálló kihívást jelentett számára. Az apja templomi kórusából induló, a hatvanas évekre igazi világsztárrá váló Aretha Franklin életútja pedig pont elég kacskaringót és dúdolnivalót is kínál egy emlékezetes mozizáshoz.