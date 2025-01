Ritkán látni olyat, hogy egy magyar film ennyire megmozgatná a hazai mozinézőket. Orosz Dénes (Coming out, Seveled) musicalje, a Hogyan tudnék élni nélküled? viszont elképesztő mértékben csábítja be az érdeklődők tömegét a fővárosi és a vidéki filmszínházakba egyaránt. Pontosan egy hónappal a megjelenése után a zenés produkció elérte a 400 ezres látogatottságot, ilyen rövid idő alatt pedig erre egy magyar film sem volt képes korábban, valamint már csak pár tízezer megtekintés választja el attól, hogy felkerüljön a rendszerváltás utáni legnépszerűbb magyar mozifilmek top 10-es listájára. Műfaját tekintve pedig már csak egy nála sikeresebb hazai művet találunk, de az sem elképzelhetetlen, hogy Tímár Péter Csinibabájának 502 ezres nézőszámát is megdönti Ember Márk, Törőcsik Franciska, Marics Peti, Brasch Bence és Márkus Luca romantikus sztorija, a Pappa Pia és a Made in Hungária című musicaleket pedig már most lekörözte.

A Hogyan tudnék élni nélküled? szereposztása sem okoz csalódást

(Fotó: GABOR KOTSCHY)

Meglepték a Hogyan tudnék élni nélküled? egyik nézőjét

Egy igazán szívmelengető gesztusnak lehettek szemtanúi múlt hétvégén a győri moziban megforduló emberek. Ugyanis itt váltotta meg a jegyét a Hogyan tudnék élni nélküled? négyszázezredik megtekintője, akit Törőcsik Franciska, Kovács Harmat, Kirády Marcell és Varga-Járó Sára, szereplők, valamint a film egyik producere, Kirády Attila ajándékozott meg. Az ugyancsak meglepett, de annál boldogabb jegyvásárló egy dedikált plakáttal, egy pólóval, egy emléklappal, és minden bizonnyal egy életre szóló élménnyel lett gazdagabb.

Az emberek dalra fakadnak a mozitermekben

A Hogyan tudnék élni nélküled? teljesen elvarázsolja a mozik látogatóit. A film hivatalos Facebook- és Instagram-oldalán rendre osztják meg az alkotással kapcsolatos élményeiket az emberek, volt, aki például azt írta, hogy:

Nagyon sokszor fogom még ezt a filmet megnézni. Annyira tetszett, hogy az az érzés, amit adott, sosem múlik el. Már a moziból hazaérve újra megnéztem volna, és hazafelé is a dalokat dúdoltuk.

Arról egyébként több mozivezető is beszámolt, hogy a film vetítése alatt sokszor teljesen spontán reakciók fakadnak ki a nézőkből, és rendre együtt éneklik a dalokat a szereplőkkel.