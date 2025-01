Színésznők, akik felszólaltak a több fizetésért

Jessica Chastain: nem fogok olyan munkákat elvállalni, ahol az első körben negyedannyit ajánlanak, mint a férfiaknak - Fotó: Jeffrey Mayer / Jeffrey Mayer/MediaPunch/Jeffrey Mayer

Már nem is tárgyal

A két ízben Oscarra jelölt Jessica Chastainnek már abból is elege van, hogy egyáltalán külön energiát kell fektetni az egyenlő bérekért való tárgyalásokba. „Eldöntöttem, hogy nem fogok olyan munkákat elvállalni, ahol az első körben negyedannyit ajánlanak, mint a férfiaknak. Emiatt olykor el is esek nagy szerepektől, mert vannak még olyanok, akik kevesebbért is hajlandóak szóba állni a producerekkel, de rájöttem, hogy csak a saját önbecsülésemet ásom alá azzal, ha megalkuvó vagyok. Tudom, hogy mennyit érek, és meghúztam a határokat” – szögezte le a színésznő.

Ostavia Spencer is kiállt a kolléganői mellett a bérek kapcsán

Fotó: Faye Sadou / Public Counsel's Annual William O. Douglas Award Dinner Celebrating Viola Davis_Show/Faye Sadou

Kiálltak egymásért

A hollywoodi színésznők között az afroamerikai sztárok külön kisebbséget képviselnek, hisz ők átlagosan még kevesebbet keresnek, mint fehér kolléganőik. Octavia Spencernek egy Jessica Chastainnel folytatott beszélgetés nyitotta fel a szemét. „Jessica állt elő az ötlettel, hogy ideje küzdeni az egyenlő bérezésért, mire én elmeséltem a saját tapasztalataimat. Elhangzottak bizonyos összegek, és Jessica csak csöndben ült. Azt mondta, fogalma sem volt arról, hogy a fekete színésznők helyzete még rosszabb.” Így Chastain a most készülő közös filmjük bértárgyalásán leszögezte, hogy vagy ugyanannyit kap Spencer, mint ő, vagy mindkettejüktől elbúcsúzhatnak. „Nos, a végösszeg ötször annyi lett, mint amennyi lenni szokott” – újságolta könnyek között Spencer.