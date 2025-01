Hugh Jackman kollégája balesetének köszönheti a karrierjét

Minden bizonnyal átkozza a Mission Impossible második részének amúgy is nehézkes forgatását Dougray Scott. A 60 éves skót színész lehetett volna Hugh Jackman, pontosabban a jóképű ausztrál színész világhírnevet hozó, ikonikus szerepének a megformálója, ha nem sérül meg súlyosan a Tom Cruise nevével fémjelezett akciósorozat forgatásán.

A 60 éves színész elégedett a karrierjével, nem irigy Hugh Jackman pályájára (Fotó: AFP)

Hugh Jackman szerencséje Dougray Scott balesete

A most 60 éves Scottot szemelték ki eredetileg Farkas, most már Rozsomák szerepére a 2000-ben készült X-men című szuperhős filmhez. A jóképű skót színész fizikumban is fizimiskában is kiváló farkas volt és gyakorlatilag már meg is kapta a szerepet, ám a sors közbe szólt. Scott még akkor kapta meg a vadorzó X-men szerepét, amikor még javában forgatta a Mission Impossible második részét, amiben Tom Cruise ellenfelét alakította. A főgonosz szerep sok akciójelenettel járt és míg az adrenalinfüggő Cruise szinte minden kaszkadőrmutatványát maga csinálta, Dougray se akart kimaradni a mókából és igyekezett lépést tartani Cruise-al. Bár ne tette volna! A kisebb sérülések és a maratoni forgatás miatt már így is kérdéses volt, hogy tudja vállalni Farkas szerepét, ám a túlhajtott színész sorsát egy motorbaleset pecsételte meg. Scott sérülései nem voltak életveszélyesek, de arra éppen elég volt, hogy hónapokig ne tudjon dolgozni, így a második választás, név szerint Hugh Jackman kapta meg a karmos tesztoszteronbomba szerepét.

Hugh Jackman egy balesetnek köszönheti a világsztárságot (Fotó: AFP)

Mi lett Dougray Scott karrierjével?

A 60 éves sztár igazi karakterszínész lett, ugyanis a MI2 után már nem kapott ekkora horderejű szerepet. Játszott a Született feleségekben, az Elrabolva 3-ban és az Egy hét Marylinnel című filmben is. Évente több filmet forgat, de a 20 millió dolláros szupergázsik végül Jackmannek jutottak, aki az X-men-filmek mellett a Nyomorultakban, a Legnagyobb showmanben és legutóbb a Deadpool & Rozsomákban tűnt fel.