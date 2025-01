Nem titok többé, kit szeret Hugh Jackman – Fotó

Nagy port kavart a közkedvelt szívtipró, Hugh Jackman és felesége, a szintén színészként, valamint producerként tevékenykedő Deborra-Lee Furness 2023-ban végbement válása. Az ügy körüli óriási figyelem nem volt meglepő, hiszen 1996 óta alkottak egy párt, a különválásuk előtt pedig a Deadpool & Rozsomák sztárjának évekig viszonya volt kolléganőjével, Sutton Fosterrel. Bár a házasságtörés bizonyos berkekben nyílt titoknak számított, Jackman többször is tagadta ezt a feltételezést, 2023 tavaszán még érzelmes posztban ünnepelte meg 27. házassági évfordulójukat. Még abban az évben ősszel aztán végül mégis szétmentek, azonban Fosterrel nem mutatkozott nyilvánosan az ausztrál macsó, egészen idáig.

(Fotó: Northfoto)

Kicsoda Hugh Jackman új szerelme?

A gerlepárt Santa Monicában egy randevújuk során fotózta le a People magazin egyik paparazzója, amint szemmel láthatóan jókedvűen, kézen fogva sétálgatnak a városban, az éjszakai fények alatt. Sutton Fosterrel egyébként még 2021-ben lett (akkor még túlságosan) közeli viszonyban munkatársával Hugh Jackman, amikor a The Music Man című darabon dolgoztak együtt a Broadway-n. A dolgot még izgalmasabbá az teszi, hogy a színésznő is házas volt, mikor megismerkedtek, ő tavaly vált el tíz év után férjétől, Ted Griffintől. Foster egyébként kedvesével ellentétben nem egy tipikus sztáralkat, filmekben és sorozatokban is csak ritkán látni, sokkal inkább színházi színésznek mondható. Kérdés, hogy ezen változtatni fog-e az X-Men-mozik vaskarmos figurája. Még akár az is elképzelhető, hogy az ifjú párt együtt láthatjuk majd a vásznon?