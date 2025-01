Jason Segel kellemetlen szokása miatt még az Így jártam anyátokkal forgatókönyvét is átírták

Az Így jártam anyátokkal, a Lepattintva és a Direkt terápia sztárja, Jason Segel 45 éves lett, mi pedig összegyűjtöttünk róla egy nagy adag érdekességet.

Jason Segel nemrég ünnepelte születésnapját, 45 éves lett Fotó: AFP

Jason Segel Lepattintva-alakításával tarolt

Kelet-Európához is kötik a gyökerei

1980. január 18-án Los Angelesben egy háztartásbeli anya és egy ügyvéd apa gyermekeként született. Az egyik ágon angolok, skótok, írek és franciák az ősei, a másik oldalról a mai Oroszországból, Lengyelországból és Ausztriából kivándorolt zsidók. Őt magát zsidó hit szerint nevelték, tartottak neki például saját barmicvót.

Zsákolóbajnok volt

A 193 centis magasságát a kosárlabdapályán is kamatoztatta, a középiskolai csapatukkal állami bajnokságot nyertek, későbbi NBA játékossal is játszott együtt. A specialitása a zsákolás volt, nem véletlenül kapta a Dr. Dunk becenevet.

A színész számára az Így jártam anyátokkal című sorozat hozta meg a sikert Fotó: Northfoto

Egy bukott produkciónak köszönheti a befutását

Az első komolyabb szerepét a Különcök és stréberek című tinisorozatban kapta, ami mindössze egyetlen évadot élt meg. Utólag viszont igazi kultusza alakult ki, köszönhetően annak, hogy számos híres komikus és színész ebben kezdte a pályáját (Segelen kívül például James Franco vagy Seth Rogen is), a készítő Judd Apatow azóta a hollywoodi vígjátékok egyik legfontosabb alkotója lett – és hogy ők mindannyian azóta is jó barátságban maradtak, és nagyon gyakran készítenek közösen filmeket.

Jason Segel filmjei, például a Lepattintva is igen népszerű volt a rajongói körében Fotó: AFP

A kellemetlen szokása miatt még a sikersorozatát is átírták

A karrierje legnagyobb sikerét és a világhírnevet az Így jártam anyátokkal sorozat hozta el, amiben 2005 és 2014 között szerepelt. Noha a szériában végig szerelmespárt játszottak Alyson Hannigannel, nagyon nem lehetett csókot látni közöttük. Ennek oka Jason Segel dohányzása: olyan kellemetlennek találta a leheletét Hannigan, hogy a kérésére a lehető legkevesebb ilyen jelenetre szorítkoztak a forgatókönyvekben.

Csak részegen tudta átvészelni a meztelen jelenetét

A mozivásznon a Lepattintva hozta el az egyik legemlékezetesebb alakítását, amihez hozzátartozott egy teljesen meztelen jelenet is. Segel ráadásul a film forgatókönyvírója is volt, így tényleg csak saját magát okolhatta, amikor a felvétel előtt jó néhány italt be kellett vernie, hogy neki merjen állni a jelenetnek.