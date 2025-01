Jason Statham és Sylvester Stallone ismét együtt alkottak – Előzetes

Úgy látszik, az egykori műugróból lett akciósztár, Jason Statham nem tud megülni a fenekén. Bár sok oka nincs is a tétlenkedésre, hiszen a tavalyi filmje, A méhész nem hozott valami sokat a konyhára, csak 110 millió dolláros profittal zárt. Ezt próbálja felülmúlni következő projektjével, az A Working Man című akció-thrillerrel, és erre minden esélye megvan. A produkció igen rutinos kezekbe került, hiszen a rendezői székbe az a David Ayer ül majd, aki például az előbb említett A méhészt, a Haragot vagy az első Öngyilkos osztagot dirigálta. Ám még érdekesebb a forgatókönyvíró személye, a szkript (részben) ugyanis Sylvester Stallone tollából származik. A Rambo és a Rocky legendája gyakorta ír sztorikat, de azokat többnyire a saját mozijaihoz teszi, ezért is különleges, hogy most egy olyan filmhez szolgáltatta kreativitását, melyben ő maga nem is szerepel.

Jason Statham egy Elrabolva-szerű sztorit mesél el legújabb filmjében

(Fotó: YouTube/IGN)

Liam Neeson nyomdokaiba lép Jason Statham

Az A Working Man egy egykori kommandósról, Levonról szól, aki akciódús életét hátrahagyva inkább már a nyugalomra koncentrál, átlagos életet él, és egy építkezéseken dolgozik. Ebből az idilli állapotából kénytelen kiszakadni, és újra magára ölteni harcihacukáját, hogy ellássa a baját néhány rosszfiúnak, amikor főnöke elrabolt lányának nyomába ered. A sztori egy pontján még a Stranger Things sztárját, David Harbourt is bevonja az akcióba, aki Statham egy megvakult, de még mindig tűpontosan célzó ex-kollégáját alakítja majd. Az Elrabolva-remake-nek ható moziban továbbá feltűnik még a szinte minden filmjében az ügyeletes latinó karaktert magára öltő Michael Pena, valamint a Guy Ritchie-klasszikusokból (A Ravasz, az Agy és a két füstölgő puskacső; Blöff) ismert Jason Felmyng is.

Az A Working Man 2025. március 27-től lesz majd látható a magyar mozikban.