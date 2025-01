Jennifer Garner máig szégyelli ezt a 20 éve bemutatott filmjét

Két évtizede hasította fel a vásznat és a jóízlést a vörös szerkós, duplai saival felfegyverkezett szuperhősnő. A 20 éves Elektra című film minden várakozást alulmúlt Jennifer Garner főszereplésével, bár a mérce nem volt túl magasan. A 2003-as Ben Affleck nevével fémjelzett Daredevil című szuperhősfilm is csak azért készült el, hogy a Sony meglovagolja az első Pókember filmjük egy évvel korábbi sikerét. A Daredevilt a kritikusok utálták, de legalább Affleck és Garner összejöttek a forgatások után, amint Affleck először szakított Jennifer Lopezzel, de ezt leszámítva a film finoman szólva is vállalhatatlanra sikerült.

Jennifer Garner és a nézők szerint is vállalhatatlan lett az Elektra (Fotó: Photo12 via AFP/Archives du 7eme Art)

Jennifer Garner és az Elektra hatalmas bukása

A vak szuperhőst sikerült később rehabilitálni Charlie Cox és a Disney sorozatának segítségével, ám szegény Elektrának ez nem adatott meg, sőt. 2005-ben a harcművész külön filmet kapott, amit 20 éve mutattak be, és gyakorlatilag a vállalhatatlanság határát súrolja. A Daredevil pozitívumai közé sorolták az akkoriban az Alias című sorozattal hasító Jennifer Garner szerepeltetését és a következő két perces jelenetet, amire a színésznő hónapokig készült.

A sztár végül egy vaskos csekkért bevállalta a 65 millió dolláros költségvetésből készülő Elektra című filmet, amiben gyakorlatilag a halálból tér vissza harcos amazon bérgyilkosként. A sztori szerint az egyik rejtélyes megbízója arra kéri fel, hogy egy apát és a lányát gyilkolja meg, azonban felébrednek benne az emberi ösztönök, így együtt kell menekülniük a megbízója elől.

Deadpool & Rozsomákban rehabilitálták 19 év után a karakterét (Fotó: Walt Disney Studios)

A film hatalmasat bukott, a kritikusok legnagyobb része nullás értékelést adott a szögegyenes és sablonos sztorinak, egyedül Garner fizikai munkáját és a sai forgatási tehetségét ismerték el. Maga Garner is rettenetes emlékként emlékszik vissza a 2005-ös filmre, amit az Alias című sorozatbeli kollégájának, Michael Vartannak árult el, ő pedig a For Out magazinnak pletykálta el a történteket később.

Hallottam, hogy borzasztó az Elektra. Felhívtam Jennifert, aki elmondta, hogy undorító a film. A Daredevil miatt azonban meg kellett csinálnia, kötötte őt a szerződése

- mesélte Vartan. Pici vigasz, hogy Garnernek 19 évvel később sikerült rehabilitálni picit a karaktert, ugyanis a Deadpool & Rozsomák című filmben feltűnik a figura, és meg kell hagyni, Garnernek 50 felett is jól ment a sai forgatás és az akciózás.

