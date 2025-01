Jennifer Lopez díváskodásától hangos a Sundance Filmfesztivál

Nem csak a színpadon és a magánéletében, de a filmvásznon is igazi díva az 55 éves énekesnő. Jennifer Lopezt ünnepli a Sundance Filmfesztivál, ugyanis az énekes-színésznő a Pókasszony csókja című film musical verziójában robbantotta fel a vásznat. JLO sokak szerint élete alakítását nyújtja az alkotásban, ahol három szerepet is alakít. Többen arra tippelnek, hogy a 2026-os Oscar-díjátadó egyik nagy esélyese lehet Bill Condon filmje és Lopez alakítása.

Jennifer Lopez stílusosan pókhálóba öltözött a Pókasszony csókja címú film premierjére (Fotó: AFP)

Jennifer Lopez és a Pókasszony csókja

Jennifer tavaly forgatta az 1985-ben készült film remakejének musical verzióját. A maga korában botrányosnak számító történetben egy szexuális bűnöző és egy argentin politikai aktivista egy cellába kerül, ahol szürreális, már-már hollywoodi filmeket megidéző, valós vagy éppen kitalált történetekben vallják be az igazságot a saját életükről. A fiktív sztorik szereplője mindig egy nő, a díva, az egyszerű asszony vagy maga a Pókasszony, akik valamiért nagyon hasonlítanak egymásra. Az eredeti filmet négy kategóriában jelölték Oscar-díjra és a 2022-ben elhunyt William Hurt haza is vihette a legjobb férfi főszereplőnek járó díjat a szexuális bűnökért elítélt börtönlakó szerepéért. Mellette a Street Fighertben utoljára gonoszkodó Raul Julia és a még mindig egzotikus szépségével csábító Sonia Braga alakították a főszerepeket.

A történetből készült musical sokáig nem kapott megfelelő figyelmet, ugyanis ugyanazokban az időkben játszódik, mint az Evita, és a Perón-féle rendszer árnyoldalát mutatja be, ellentétben az Evitával, ami csak részben érinti az argentin történénelem ezen sötét időszakát. Később azonban kultfilm lett a Pókasszony csókja és musical is egyre többeknek lett a kedvence, így 2023-ban bejelentették, a Dreamgirls rendezője Bill Condon készíti a zenés filmet. A két férfi főszerepet az Andor című Star Wars sorozat sztárja, Diego Luna és az újonc Tonatiuh alakítják, míg a Pókasszony hármas szerepében Jennifer Lopez feszít.

A Nincs lehetetlen című filmben is dícsérik Jennfier Lopezt (Fotó: Northfoto)

Az első kritikák alapján a film méltó az elődjéhez és a színpadi verzióhoz, míg Lopez élete alakítását nyújtja a Pókasszony csókjában. Úgy tűnik, idén végleg elismerik színészként is az 55 éves dívát, sőt sokak szerint a 2026-os Oscar-gálára készülhet is Lopez, annyira izgalmas az alakítása. A filmnek még nincs bemutatója se forgalmazója, de a Sundance Fesztivál után szinte biztos, hogy talál egyet a Pókasszony csókja, és még idén bemutatják. Az énekes-színésznőt addig is a Nincs lehetetlen című drámában láthatják a nézők a Prime kínálatában.