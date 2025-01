J. K. Simmons: érdekességek a legvagányabb karakterszínészről

A gyerekei is követik a pályán

1996 óta él házasságban Michelle Schumacher filmrendezővel. Két gyerekük született, és mindketten követték a papát a színészi pályán: Olivia lánya már több jegyzett produkcióban is szerepelt.

Évtizedek óta ő adja egy sárga mogyoró hangját

Híres a karakteres orgánumáról, amit gyakran kamatoztat szinkronszerepekben és reklámokban is. 1996 óta ő az M&M cukorkák egyik hivatalos hangja, a sárga mogyorót szólaltatja meg.

Kórházba juttatta az egyik szerepe

A Miért éppen Minnesota? című 2009-es romantikus komédiában megtermett kisvárosi férfiút alakított, és a szerep kedvéért mintegy 20 kilót magára szedett. Ez nem bizonyult jó ötletnek, mert a hirtelen életmódváltozás ellen a szervezete egy méretes vesekővel tiltakozott, ami miatt még kórházba is került.

J.K. Simmons maga a vagányság (Fotó: Northfoto)

A mozivásznon is gyakorolhatta a kedvenc hobbiját

A póker mellett a baseball a kedvenc elfoglaltsága, és nem csak nézni szereti, de a Detroit Tigers csapatának megszállott rajongója is. Épp ezért számított sokat neki, amikor A pálya csúcsán című 1999-es Kevin Costner filmben eljátszhatta a Tigers csapatának edzőjét.

Kigyúrt Mikulás lett belőle

Már elérhető az Amazon Prime-on A hullahó-akció, amiben egy cseppet sem megszokott Mikulást alakít, és szintén friss a premier streamingen a Kettes számú esküdt című filmje is. 2025-ben érkezik a szereplésével A könyvelő 2. De idén jött volna vele a Batgirl film is, ami annyira rossz lett, hogy a Warner be se meri mutatni. De ez nem Simmonson múlt.