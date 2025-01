Johnny Deppnek elege lett, Instagramon figyelmeztette rajongóit

Az internetes csalók előtt szinte eddig sem volt semmi akadály, pláne nem morális értelemben, de a mesterséges intelligencia megjelenése óta még könnyebb a dolguk. Ráadásul most már a hollywoodi sztárok orra alá is képesek borsot törni, ebből lett most elege Johnny Deppnek, aki felszólalt az üggyel kapcsolatban.

Az Amber Heardtől való botrányos válása óta próbálja egyenesbe hozni életét Johnny Depp, aki nemrég visszatért a filmiparba és úgy látszott, hogy minden rendben halad, még a szerelem is újra megtalálta. Ám a csúcs visszahódítása során egy újabb, váratlan akadály gördült elé. A Golden Globe-díjas színész életét most a mesterséges intelligencia és az online bűnözők keserítik meg, ugyanis a rosszakarók az MI segítségével szeretnék anyagilag megrövidíteni Depp rajongóit. A képletük egyszerű: a világhírű színésznek adják ki magukat, üzenetben felkeresik a kiszemelt áldozatokat, és különféle szolgáltatásokat ajánlanak fel nekik, hogy pénzt vagy fontos információkat csenjenek ki a hiszékeny emberekből. Az interneten ténykedő bűnözők most a Johnny Depp-filmek szerelmeseit vették célba

(Fotó: ZUMAPRESS.com / Represented by ZUMA Press, Inc.) Betelt a pohár A megszaporodott csalások miatt Johnny Depp és PR-csapata úgy érezte, meg kell osztania egy közleményt, melyet Instagramon tettek közzé. Ebben leírták, hogy tudnak a csalásokról, melyeket az MI segítségével hajtanak végre a svindlerek, és arra kérnek mindenkit, hogy legyenek óvatosak. Nem kínálok senkinek sem lehetőséget fizetős találkozóra, telefonhívásra, klubtagságra vagy rajongói kártya előállítására. Ha valaha is pénzt kértek Öntől ezek bármelyikére, akkor csalásról volt szó. Sem én, sem a csapatom, sem az ügynököm nem fogjuk soha felvenni Önnel a kapcsolatot, hogy pénzt vagy személyes információt kérjünk Öntől. – szól a felhívás a rajongók számára a bejegyzésben. Johnny Depp a Legendás állatok: Grindelwald bűntettei óta nem tűnt fel egy hollywoodi produkcióban sem

(Fotó: Heyday Films / NORTHFOTO/© 2018 by ZUMA Wire) Johnny Depp kész visszatérni Hollywoodba Amint azt fentebb is olvasható, A Karib-tenger kalózai sztárja évek óta feketelistán van a kaliforniai filmfellegvárban. Az őt ért vádak, valamint egykori feleségével, Amber Hearddel való viharos válása óta sem tudta magát visszaverekedni az élmezőnybe, legutóbb XV. Lajost játszotta egy francia történelmi drámában, a Jeanne du Barry – A szeretőben, melyet pont Budapesten fogattak nem mellékesen. A szerencséje azonban most megfordulhat, hiszen két A-listás produkción is dolgozik jelenleg: feltűnik majd Penélope Cruz oldalán Marc Webb Day Drinker című új filmjében, valamint egy világ vége sztoriban fogja magát az ördögöt alakítani, ráadásul olyan kollégákkal, mint Jeff Bridges, Adam Driver vagy Jason Momoa.

