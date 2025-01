Jön a Haláli állatok hajnala

A Haláli állatok hajnala két legendás animátor fejéből pattant ki, Ricardo Curtis és Rodrigo Perez-Castro olyan filmekben tették már le a névjegyüket, mint az Angry Birds – A film, A hihetetlen család vagy a Jégkorszak – A nagy bumm. A House of Cool produkciós cég alapítói most egy vírussal fertőzött állatkert történetét tárják a közönség elé.

A Haláli állatok hajnala már magyar nyelvű előzetest is kapott (Fotó: Copperheart Entertainment)

Magyar előzetest és premier dátumot is kapott a Haláli állatok hajnala

A francia-belga animációs, családi vígjátékban egy meteorit csapódik a Colepepper állatkertbe, amely következtében elszabadul egy vírus, ami vérben forgó szemű, nyáladzó mutánsokká változtatja az ott élő állatokat. Az állatkert lakóinak túlélése Gracie-n és Dan-en múlik, a farkas és a puma össze kell, hogy fogjon a még fertőzetlen túlélő állatokkal, annak érdekében, hogy megállítsák a vírus terjedését. A vírus ellen harcoló, még megmaradt állatok összefognak, hogy közös erővel megállítsák az állatkerti apokalipszis esetleges eljövetelét. A kérdés már csupán annyi, hogy vajon sikerül-e a Gracie és Dan vezette állatosztagnak megállítani a fertőzést társaik körében?

Tavasszal már Magyarországon is elérhetővé válik az animációs film (Fotó: Copperheart Entertainment)

Az animációs mozi – már csak a két animátor-zseni miatt – is ígéretes látszatot kelt, a Ricardo Curtis és Rodrigo Perez-Castro nevek ugyanis már évtizedek óta garanciát jelentenek az önfeledt szórakozásra és a sikerre. A mozi kapott egy magyar előzetest is, ráadásul már az is kiderült, mikor tűzik műsorra a magyarországi mozik. 2025. március 6-ától már mi, magyarok is bekapcsolódhatunk a Colepepper állatkert különös történetébe.