Katherine Heigl rokonainak is ciki volt: 3 pizza ára volt az összbevétele a színésznő thrillerének

Minden idők legnagyobb lebőgése volt az Út a világ végére című film. Sokan nem is értik, hogy a karrierje csúcsán Katherine Heigl miért vállalta be ezt a filmet, hiszen a forgatás idején még forgatta a Grace klinika című sorozatot, majd jöttek a kasszasiker romkomjai, mint a Felkoppinta, A csúf igazság vagy a 27 idegen ideg. Heigl állítólag komolyabb színészi kihívásra vágyott, minthogy csini pofival szerelmeskedjen vagy vicceskedjen dacára annak, hogy akkoriban akár 12 millió dollárt is kapott egy filmért. Ő valamiért mégis a mindössze 1,2 milliós büdzséből készült Út a világ végére című film mellett tette le a voksát, és akkor még nem gondolta, hogy a világ legnagyobb filmes lebőgése fog a nevéhez fűződni.

Katherine Heigl nevéhez fúződik a 137 éves filmtörténet legnagyobb lebőgése az Út a világ végére című filmmel

Katherine Heigl filmje mindenkinek ciki volt

A film forgatása már nehezen indult, alacsony költségvetés, Thora Birch és Jason Lee kiszállt a projektből, miközben a film másik főszereplője, a próbaidős Tom Sizemore-t a forgatás idején megint lekapcsolták drogfogyasztásért, így rövid időre lecsukták. A forgatási rendet teljesen fel kellett borítani, hogy a színész jelenetei a film végére maradjanak. A tesztvetítéseken kiderült, hogy botrányosan rossz lett a film és rögtön DVD-re akarták száműzni, aminek Heigl kifejezetten örült volna, hiszen karrierje csúcsán egy ilyen silány film nem mutatott volna jól az önéletrajzában. A producerek azonban ragaszkodtak a mozis bemutatóhoz, ezért egy dallasi mozit kibéreltek, ahol egy hétig megtekinthető volt a film. A világ első filmje, az 1888-as Roundhayi kerti jelenet óta számítandó filmtörténetben soha korábban nem volt olyan mozgóképes alkotás, ami ilyen alacsony betételt termelt volna, mint Heigl 2006-os filmje.

Leo Grillo és Tom Sizemore, akit sittre is vágtak a forgatás alatt

Az Út a világ végére 30 dollárt keresett összesen, ami átszámítva 12.000 forint körül van. Ez nagyjából három pizza ára, ami valljuk be, több, mint kellemetlen. Főleg, ha egy világsztár a film főszereplője. Mindössze hatan vettek rá jegyet és mint utólag kiderült, abból kettő stábtag volt, akik kvázi jófejségből tették tiszteletüket az egyik vetítésen.