Öt klasszikus film, ami igazi csoda, hogy elkészült!

Bob állandóan elromlott, a színészek pián és drogon éltek a Cápa forgatása alatt (Fotó: Northfoto)

Apokalipszis most

A Vietnámi-háború poklát bemutató 1979-es Francis Ford Coppola klasszikus forgatása nagyobb pokol volt a készítői szerint, mint maga az eredeti háború. Az eredetileg hat hetes forgatás 16 hónaposra duzzadt és a stáb nagy része LSD-n, füvön és speed-en élt. Ennek következtében Coppola bő egy év alatt 30 kilót fogyott, a színészek sokszor azt se tudták merre van a balra vagy a jobbra, sőt a főszerepet játszó Martin Sheen szívinfarktust is kapott a forgatás alatt a folyamatos drogozás és feszültség miatt. Mindeközben a Kurtz ezredest alakító Marlon Brando egy kisebb vagyonért válltata el a szerepet, de le kellett faragni a jeleneteiből, ugyanis a rendezővel ellentétben a legenda brutális hízásnak indult, továbbá képtelen volt a szövegét megjegyezni. A filmet végül három évvel később mutatták be, amiben Coppola – ahogy a gigászit bukó Megalopolisz esetében is – 7 millió dollárnyi magántőkét feketett be. Itt legalább megtérült a befektetés.

Martin Sheen infarktusig drogozta magát az Apokalipszis most készítése alatt (Fotó: Northfoto)

Ragyogás

Stanley Kubrick vitatott mesterműve 1980-ban került bemutatásra, de a forgatás szintén egy pokoli procedúra volt. A közel egy éves forgatás sokszor állt le Jack Nicholson miatt, aki a forgatókönyv minden egyes változtatása után kiakadt. Nála jobban már csak a női főszerepet alakító Shelley Duvall készült ki jobban, aki több interjúban elárulta, Nicholson és Kubrick szabályosan kikészítette a forgatás alatt. A lépcső baseball ütős jelenetet 127 alkalommal kellett felvennie a színésznőnek, aki pszichésen teljesen tönkrement. A híres maximalista Kubrick úgy gondolta, minden, amit a színésznővel tett, azt a művészet jegyében tette.

A Baseball ütős jelenetet 127 alkalommal vették felFotó: Northfoto

Titanic

Az 1997-es világsiker szintén egy évesre duzzadó forgatása sok problémát okozott a stábnak. A folyamatos technikai fennakadások miatt tucatnyi filmes hagyta ott a produkciót, több kaszkadőr sérült meg súlyosan a süllyedési jelenetek forgatása alatt. A catering sem volt teljesen problémamentes, 50 embert, többek között Bill Paxtont is kórházba kellett szállítani ételmérgezéssel. A hónapokig tartott hideg vízes forgatás a vékony ruhájában úszkáló Kate Winsletnek két tüdőgyulladást és némi veseelégtelenséget okozott a felvételek alatt, így a színésznő sokszor kényszerült kénszerpihenőre. Még szerencse, hogy végül Rose fel tudott feküdni arra a bizonyos ajtóra!