Leonardo DiCaprio és Martin Scorsese a 7. közös filmjükön dolgoznak

Martin Scorsese híres arról, hogy szeret az általa megszokott és megkedvelt arcokkal újra és újra együtt dolgozni. Filmjeiben ezért pedig rendre feltűnik Leonardo DiCaprio, akit idáig hatszor állított kamera elé karrierje során. A páros legközelebb Erik Larson Az Ördög a Fehér Városban című regényét fogja vászonra vinni, melynek középpontjában az első sorozatgyilkos, H.H. Holmes és az 1890-es évek, rohamosan fejlődő Chicagója állnak. A könyv adaptálásának ötlete először még bő 10 évvel ezelőtt merült fel, sorozat formájában, és Keanu Reeves lett volna a főszereplő, viszont a projektet fiókba helyezték. Most azonban kivették onnan, mivel a 20th Century Fox stúdiófőnökei látnak némi fantáziát a produkcióban, és szeretnék, ha a Megfojtott virágok és megannyi közös film után újra összeállna Scorsese és DiCaprio duója, akiknek eddigi munkáit listába szedtük, hogy felfrissítsük olvasóink emlékezetét.

Leonardo DiCaprio és Martin Scorsese legutóbb 2023-ban osztoztak egy forgatási helyszínen

Leonardo DiCaprio és Martin Scorsese eddigi közös filmjei:

New York bandái (2002)

A világ egyik legnagyobb városát szokás olvasztótégelyként is emlegetni, hiszen alapítása óta mindenféle népség megfordul itt, és a különböző kultúrák találkoznak és élnek egymás mellett a mai napig. A jószándékú, célokkal és ötletekkel ide érkező emberek mellett azonban a kezdetektől jelen voltak a metropoliszban az alvilág bűnben született rosszfiúi is, akiknek nem jött össze az „amerikai álom”. Az ő történetüket ismerhetjük meg közelebbről a New York bandáiban, mely egy bosszúvágytól fűtött fiatal fiú (Leonardo DiCaprio) sztoriját meséli el, aki apja gyilkosának (Daniel Day-Lewis) vesztét akarja bármi áron.

Leonardo DiCapriót már karrierje elején a szárnyai alá vette az Oscar-díjas rendező

Aviátor (2004)

Valószínűleg mindannyian ismerünk legalább egy olyan embert, aki a munka megszállottja, és a világon nem létezik számára semmi más, csak a karrierje. Le merjük fogadni, hogy bármelyik hozzá hasonló emberen túltett a hazánkban talán kevésbé ismert Howard Hughes, akinek az életét dolgozza fel az Aviátor. A Leonrado DiCaprio által alakított Hughes hihetetlen munkamorálja megtérült, hiszen bármihez ért, az arannyá változott. Forradalmasította a repülést, valamint a filmgyártást is egyaránt a 100 évvel ezelőtti Amerikában, míg végül a különféle fóbiái és félelmei el nem hatalmasodtak felette. Scorsese életrajzi drámája összesen 11 Oscar-jelölést zsebelt be, melyekből ötöt el is nyert, de ami még fontosabb, minden bizonnyal a maximalista polihisztor is elégedett lett volna a róla készült műremekkel, ha lett volna lehetősége megnézni.