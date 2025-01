A film, ami Maggie Smith halála miatt sosem készül el!

Egy befejezetlen, potenciálisan díjesélyes filmet hagyott maga után a Harry Potter filmek Minerva McGalagony professzora. A kétszeres Oscar-díjas Maggie Smith idén szeptemberben hagyott itt minket 89 éves korában, azonban az kevésbé volt megszellőztetve a sajtóban, hogy utolsó színházi sikeréből filmes adaptációt készül forgatni. A sztár 2019-ben állt színpadra az A German Life ( magyarul Egy német sors) című darabban a londoni Bridge Theatre-ben. Az akkor 85 éves színésznő hat héten keresztül játszotta a hírhedt náci vezér Goebbels titkárnőjét, Brunhilde Pomselt az egyszemélyes monodrámában, amiből Jonathan Kent szeretett volna filmet készíteni. Azonban Smith halála miatt ez a film úgy tűnik, már sose készül el.

Maggie Smith nélkül nem készül el az Egy német sors című film

Fotó: Getty Images/David M. Benett

Maggie Smith, a náci titkárnő

A 85 éves legenda a Brunhilde Pomsel visszaemlékezéseiből készült drámában alakította a 106 éves korában elhunyt, már az élete végén járó titkárnőt, aki évekig Joseph Goebbels mellett szolgált. Az élete végén a saját lelkiismeretével elszámolni készülő asszony visszaemlékezései alapján igyekszik önnön maga is eldönteni, hogy a rendszere áldozata volt ő is sok honfitársával, vagy ugyanolyan bűnös, mint az a sok millió német, akik szemet hunytak Hitler rémuralma és népirtása felett. A darabot a Veszedelmes viszonyok írója, Christopher Hampton adaptálta kifejezetten a néhai legenda számára, aki hat hétig minden este egymaga játszotta végig a másfél órás előadást. A sztár már 2020-ban el akarta kezdeni a forgatást, ám a koronavírus-járvány keresztülhúzta a számításait, ezért várni kellett a kezdéssel. Közben nehezen akart összeállni a 10 millió fontos költségvetés, mellette pedig Smith szerepet vállalt a Downton Abbey második részében, illetve a Csodák útján című filmekben is. A sztár és a rendező azonban továbbra is dolgozott a filmen, sőt az imdb.com-on már előkészületi státuszba is került a film, ám a színésznő szeptemberi halála meghiúsította a forgatás megkezdését.

Lesz valaha Egy német sors film?

Kérdéses, ugyanis egyelőre előkészületi státuszban van a film, ám a munkálatok leálltak és Smith halála után nem túl valószínű, hogy a film valaha elkészül, vagy legalábbis a közeljövőben biztos nem. Magyarországon a 6szín Teátrumban volt látható az előadás Máté Gábor rendezésében, a főszerepben a Nemzet Színésze, Molnár Piroska volt látható.