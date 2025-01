A 2025-ös Magyar Mozgókép Díjakról ebben az évben is öttagú szakmai zsűri dönt. A zsűri tagjait a jelöltek bejelentésekor hozzák nyilvánosságra. A fesztiválon a friss filmtermés felvonultatása mellett számos meglepetéssel is várják a közönséget, a szervezők például kiemelt szerepet szánnak az idei programban a 100 éve született Makk Károly és Darvas Iván páratlan életművének. A fesztivált 2025-ben már ötödik alkalommal rendezi meg a Magyar Filmakadémiával együttműködésben a Nemzeti Filmintézet és a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program 2025. június 18. és 21. közt Veszprémben, Balatonfüreden és Balatonalmádiban. A három helyszínen közönségtalálkozókkal, koncertekkel, gasztronómiai és más kulturális programokkal is várják majd az érdeklődőket (a tavalyi díjátadóról itt írtunk).