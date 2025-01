Magyar mozihősök hollywoodi filmekben

Kate Beckinsale Underworld-je nemcsak Budapesten készült, de a karaktere is magyar volt még vámpírsága előtt (Fotó: Photo12 via AFP)

Underworld (2003)

Nemcsak Budapesten forgatták a vámpírok és vérfarkasok ősi küzdelmét modern környezetbe helyező Underworld akciómozit, és jelennek meg benne magyar színészek is, de a sztoriba is belecsempésztek magyar elemeket. A Kate Beckinsale alakította főhős például egy 14. századi magyar család sarjaként vált vámpírrá, de részt vehetünk a filmben a Budapest Coven nevű vérszívó rendezvényen is.

A grófnő (2009)

Ha már vér és magyarok: Báthory Erzsébet grófnő a történelem hírhedt alakjai közé tartozik, aki minden valószínűség szerint egy csúnya leszámolás miatt lett a maga idejében koncepciós per áldozata, de az utókor ettől még örömmel fedezi fel újra és újra a hozzá kapcsolt rémes legendákat. Így tette Julie Delpy is: a Mielőtt felkel a Nap Celine-jeként ismertté vált színésznő egyre inkább rendezéssel foglalkozik már, ebbe pedig egy történelmi rémdráma is belefért Báthory Erzsébetről.

A brutalista (2024)

A következő Oscar-gálán minden előzetes jel szerint az egyik nagy esélyes lesz az az alkotás, aminek sorjáznak a magyar vonatkozásai, köztük a főhősével. A brutalista című monumentális filmeposzban magyar származású világsztár (Adrien Brody) alakít magyar építészt, aki emigránsként kénytelen újragondolni az életet és a művészetet Amerikában, sőt a film jelentős részét is Magyarországon forgatták, olyan további magyar szakemberek közreműködésével, mint az Oscar-jelölt Jancsó Dávid vágó.