Mel Gibson új filmjében egy őrült, kopasz bérgyilkost alakít Mark Wahlberg – előzetes

Bár Mel Gibson neve hallatán többségünknek inkább a színészi munkái ugranak be, de az tagadhatatlan, hogy Hollywood egyik legendája akárhányszor vándorol át a kamera túlsó oldalára, mindig maradandót tud alkotni. Első rendezése Az arc nélküli ember volt, ezt követte A rettenthetetlen című klasszikus hőstörténet (ezekben a főszerepeket is magára vállalta), de a Jézus utolsó óráit feldolgozó A passió, valamint a maja nyelven forgatott az Apocalypto is az ő nevéhez köthető. Legutóbb pedig majd’ 10 éve igazgatta Andrew Garfieldot és társait A fegyvertelen katona című háborús dráma díszletében. Most pedig elérkezettnek látta az időt arra, hogy ismét rendezzen valamit, mi pedig csak bízhatunk abban, legalább annyira permanens lesz a Flight Risk, mint elődjei.

Mark Wahlberg vezérletével érkező Flight Risk a Mel Gibson rendezte filmek sorába fog tartozni

(Fotó: ZUMAPRESS.com / © 2024 by Entertainment Pictures)



Mel Gibson megkopasztotta Mark Wahlberget

Mel Gibson legújabb művében kis helyen csap magasba a feszültség, mivel három ember repülőútját követhetjük szemmel, amint egy kisgépben zajló cselekmények hamar váratlan fordulatot vesznek. Ugyanis egy fontos koronatanút (Topher Grace), illetve az őt védelmező FBI ügynököt (Michelle Dockery) szállító pilótáról kiderül, hogy bérgyilkos, ráadásul kopasz is, és ha ez nem lenne elég, Mark Wahlberg alakítja. A leégett étterme miatt kesergő színész és Mel Gibson egyébként nem is olyan rég dolgoztak együtt legutóbb, 2022-ben mindketten felbukkantak a Stuart atyáról szóló életrajzi filmben. A szűkös hely ellenére nem kevés izgalmat és akciót tartogató thriller eredetileg már tavaly októberben megjelent volna, de végül elnapolták, és 2025. január 24-én kerül majd a tengeren túli mozikba. A Flight Risk magyar filmszínházakban történő debütálásának pontos időpontját egyelőre sajnos nem lehet tudni.