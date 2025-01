Fodor Zsókában nem hagyott mély nyomot a nagyi szerepe (Fotó: Collection Cinema / Photo12 via AFP)

A Ne légy barom egyébként három, a vígjátékot megelőző drámát dolgoz fel, pontosabban dolgoz át úgy, hogy az alaptörténet egyáltalán nem látja kárát az egésznek. A Szomszéd fiúk (The Boys Next Door), a Veszély S elemek (Menace II Society) és a hazánkban be sem mutatott Against the Tide című mozik szolgáltatták az alapötletet a két forgatókönyvíró pedig olyan művet rittyentett belőlük, amely messze túlmutatott az elődök sikerén. Az Ne légy barom eredeti címe egyébként Don't Be a Menace to South Central While Drinking Your Juice in the Hood, amely épp az eredeti filmek címére kíván utalni. Emellett természetesen a film telis-tele van olyan filmes és afro-amerika kultúrára utaló jelenetekkel, amelyek csak még tovább erősítik a rekeszizmokat.