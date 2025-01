Nagyon közel lesz hozzánk Tom Holland és Zendaya

Megkezdődött 2026 legjobban várt filmjének az előkészületi munkálatai. Az Oppenheimerért Oscar-díjjal jutalmazott Christopher Nolan legújabb epikus Odüsszeia című filmje Olaszországban, Szicília partjainál kezdett el forogni. A filmben Tom Holland és Zendaya mellett Oscar-díjas világsztárok is szerepelnek.

Tom Holland és Zendaya egész évben együtt dolgozik, az Odüsszeia mellett a Pókember negyedik részét is együtt csinálják a tervek szerint Fotó: AFP

Odüsszeia: Korhű vagy újragondolt film lesz Christopher Nolan alkotása?

Egyre több jel mutat arra, hogy Nolan egy korhű utazásra hívja a rajongókat, sőt, annyira tiszteleg Homérosz műve előtt, hogy a forgatás egy része ott zajlik, ahol a néhai író műve is. A stáb ugyanis megkezdte az előkészületi munkákat a Szicíliához tartozó Favignana szigeten, amit sokan a "kecskék szigeteként" ismernek. Az autentikus környezet egy autentikus filmre utal, de ezt Nolan még mindig nem erősítette meg. A szigeten a díszletépítés és az előkészületek már a legnagyobb titokban zajlanak, és a színészek állítólag még nem a helyszínen, de próbálják a szerepeiket. A pletykák szerint azonban pár héten belül megérkeznek a világsztárok, így az Olaszországhoz tartozó szigeten bárki belefuthat Tom Holland-be, aki a pletykák szerint Odüsszeuszt alakítja a produkcióban. Nolan és a gyártók nem sajnálják a pénzt a filmre, az Oppenheimer sikere után 250 millió dolláros költségvetésből gazdálkodik a direktor, aki eddig csak egyszer kapott ilyen magas büdzsét, A Sötét lovag: Felemelkedés című filmhez. A korhű helyszínek mellett a világsztárok gázsija sem lehet olcsó, hiszen Holland mellett kedvese, Zendaya lesz a film egyik főszereplője, aki sokak szerint itt is a párját, Penelopét alakíthatja. Mellettük olyan Oscar-díjas világsztárok tűnnek fel a filmben, mint Matt Damon, Anne Hathaway, Charlize Theron vagy Lupita Nyong'o, illetve Robert Pattinson és Jon Benthal is a szereplők közt lesz.

A forgatáshoz Nolan egy új, saját fejlesztésű IMAX-kamerát használ, ami még különlegesebb térhatást ígér a nézőknek, továbbá az is kiderült, hogy Marokkóban is forgat a stáb Szicília után. A filmstúdió jeleneteit a nyáron fogják Angliában rögzíteni. Az Odüsszeia teljes stábja egyelőre titok, sokan még további világsztárok bejelentésére számítanak a következő hetekben. A tervek szerint a filmet 2026. július 17-én mutatják be világszerte.