Oscar 2025: A legnagyobb meglepetések

Több meglepetést is tartogatott a ma délutáni bejelentés. Az Oscar 2025 jelöltjei nagyrészt követték a papírformát, de akadt néhány nagyon fájó mellőzés és meglepetés is. A legtöbb, szám szerint 13 jelölést az Emilia Pérez című gengsztermusical kapta, utána 10-10 jelöléssel a Jancsó Dávidnak is Oscar-jelölést hozó A brutalista és az Óz előtörténeteként ismert Wicked című film jön.

Felictiy Jones az Oscar 2025 jelöltjeinek egyik meglepetése (Fotó: YouTube)

Oscar 2025 meglepetések

Vesztes: Pamela Andreson és Jamie Lee Curtis

A Playboy modell és a 66 éves Oscar-díjas sikolykirálynő mindketten esélyesek voltak a The Last Showgirl című filmért, Anderson fő, Curtis mellékszereplőként. A SAG és Bafta után úgy tűnt, Curtis szinte biztos, hogy megkapja a második jelölését is a kivénhedt revütáncosnő szerepért, de sokan Pamelának is drukkoltak, amiért - A szer című filmért legesélyesebbnek tartott Demi Moore-hoz hasonlóan - közel hatvan évesen végre igazi színészi feladatot kapott. Curtis helyett azonban más kapta a nominációt.

Nyertes: Felicity Jones

Az angol színésznő kapa a Magyarországon forgatott A brutalistáért a legjobb női mellékszereplőnek járó Oscar-jelölését. Sokan Curtis második jelölésére vártak, és A brutalista kampánya inkább a nagyesélyes Adrien Brody második jelölésére építettek, illetve Guy Pearce mellékszerplői jelölésére, amit meg is kaptak. Jones a jelölést élvezheti, de egyre inkább úgy tűnik, hogy az Avatar szépsége, Zoe Saldaña viszi haza a szobrot az Emlia Pérez című filmért.

Vesztes: Nicole Kidman

Úgy tűnik, ami Európának kellett, az Amerikának nem. Nicole Kidman a legjobb színésznő díjával tért haza a Velencei Filmfesztiválról a Jókislány című filmért, ahol egy ötvenes CEO-t alakít, aki a fele annyi idős gyakornokával kerül szado-mazo viszonyba. Kidman alakítását az egekig magasztalják, de úgy tűnik, nem fért már be a sokak szerint túlértékelt Emila Pérez jelöltje helyére.

Egyetelen jelölést se kapott az év legmegrázóbb filmje, A szomszéd szoba (Fotó: Northfoto)

Vesztes: A szomszéd szoba

Se Pedro Almodóvar, se Tilda Swinton nem kapott jelölést az Oscaron a tavalyi év egyik legmegrendítőbb filmjéért, ami brutális őszinteséggel beszél a halálra való felkészülésről. Sokan Swintont tuti befutónak vélték, a 75 éves spanyol mestert pedig rendezőként és forgatókönyvíróként is esélyesnek vélték. Érdekesség, hogy a film szintén az idei Velencei Filmfesztiválon debütált, ahol a legjobb filmnek járó Aranyoroszlánt hozta el.