Oscar-jelölések 2025: Magyar jelölt nyerhet ismét, tarolhat a Wicked, a Konklávé és A brutalista

Legjobb kosztüm

“Sehol se otthon”

“Konklávé”

“Gladiátor II”

“Nosferatu”

“Wicked”

Legjobb vágás

“Anora”

A brutalista

“Konklávé”

“Emilia Pérez”

“Wicked”

Legjobb smink

“A diffrent man

“Emilia Pérez”

“Nosferatu”

“A szer”

“Wicked”

Legjobb hang

“Sehol se otthon”

“Dűne: Második rész”

“Emilia Pérez"

“Wicked”

"A vad robot"

Legjobb vizuális effektusok

“Better Man”

“Alien: Romulus”

“Dűne: Második rész”

“Majmok bolygója Birodalom”

“Wicked”

Legjobb eredeti filmzene

“A brutalista”

“Konklávé”

“Emilia Pérez”

“Wicked"

“A vad robot”

Legjobb eredeti betétdal

“Never Too Late” from “Elton John: Never Too Late”

“El Mal” from “Emilia Pérez”

“Like a Bird” from “Sing Sing”

“Mi Camino” from “Emilia Pérez”

“The Journey” from “The Six Triple Eight”

Legjobb dokumentumfilm

“Black box diaries”

“No Other Land”

“Porcelain War”

“Soundtrack to a Coup d’Etat”

“Sugarcane”

Legjobb idegennyelvű film

“Emilia Pérez”

“Flow”

“I’m Still Here”

“The Seed of the Sacred Fig”

“The Girl with the Needle”

Legjobb animációs rövidfilm

“A Beuatiful man”

“In the Shadow of Cypress”

“Magiv Candies”

“Wander to Wonder”

“Yuck!”

Legjobb rövid dokumentumfilm

“Death by Numbers”

“I Am Ready, Warden”

“Incident”

“Instruments of a Beating Heart”

“The Only Girl in the Orchestra”

Legjobb élőszereplős rövidfilm

“Anuja”

“I am not a robot”

“The Last Ranger”

“A Lien"

“The Man Who Could Not Remain Silent”