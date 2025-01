Pamela Andersont megtámadták egy repülőn

Pamela Anderson karrierje főnixmadárhoz hasonló feltámadást produkált a tavalyi évben. A ’90-es évek szexszimbóluma soha nem látott színészi magasságokba emelkedett a The Last Showgirl című filmjében, ahol egy pályája végén járó revütáncost alakít, akinek meg kell mentenie a klubját. A moziban nyújtott alakítása egyébként annyira jól sikerült, hogy a múlt hétvégén megrendezett 82. Golden Globe-gálán szerepelt is a jelöltek között a „Legjobb drámai színésznő” kategóriájában, ám a díjat végül nem ő, hanem Demi Moore vihette haza. Többek között erről a projektjéről és még sok minden másról beszélt a szőke ciklon a Happy Sad Confused című podcastműsorban, ahol többek között arról is szó esett, hogy néhány évvel ezelőtt milyen inzultus érte egy őt egy igen váratlan helyen.

Pamela Anderson a Golden Globe 2025-ös gáláján életében először volt ott a jelöltek között

(Fotó: Burt Harris)

Pamela Anderson vagy híres countryénekes?

Az ominózus eset során épp egy repülőgépen tartózkodott Pamela Anderson, amikor egy férfi verbálisan nekiesett, és ha nem fogja le őt a személyzet, akkor fizikai bántalmazásig is fajulhatott volna a helyzet.

Egy gépen voltam és ez a férfi odalépett hozzám, és azt mondta: »Tudod te, mit tett érted ez az ország?«. Én meg azt gondoltam, »Úristen, mit csináltam?«. Aztán a légiutas-kísérőnek a székhez kellett bilincselnie, mert meg akart támadni. Majdnem megöltek azon a gépen, egy kicsit féltem az eset után újra repülni.

– mesélte most már csak nevetve az egészen a Baywatch egykori szereplője.

Később kiderült, hogy milyen félreértés szülte ezt a kellemetlen szituációt: A férfi azt hitte Andersonról, hogy ő Natalie Maines, a The Chicks (korábban: Dixie Chicks) nevű híres countryzenekar egyik tagja, aki a szóban forgó balhé előtt nem sokkal egy londoni koncerten nyíltan kritizálta George W. Bush, korábbi amerikai elnököt, az Irak ellen indított háború miatt.