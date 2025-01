Pillangó-hatás: 21 éves a kultmozi

A Pillangó-hatás 2004-es megjelenésekor nem okozott osztatlan siker a szakma és a kritikusok körében, a közönség viszont az első perctől imádta a film komor hangulatát, Ashton Kutcher színészi játékát és a mozi addig szokatlan időutazási dinamikáját. A január 23-án már 21. évfordulójához ért film máig foglalkoztatja a nézőket, mi pedig összeszedtünk 5 olyan érdekes tényt, amelyről talán a legnagyobb Butterfly Effect rajongók sem tudtak.

A Pillangó-hatás című filmről ma már el sem tudjuk képzelni, hogy több stúdió is lemondott a megfilmesítési jogáról (Fotó: Photo12 via AFP)

5 érdekes tény a Pillangó-hatásról

Edward Lorenz és Ray Bradbury gondolatai mentén haladva

A Pillangó-hatás című film egy bizonyos Edward Lorenz matematikus és meteorológus Káoszelméletéről kapta a címét. Lorenz szerint a Pillangóhatás, mint kifejezés magába foglalja a kiindulási tényezők fontosságát a Káoszelméleten belül. A matematikus, meteorológus 1963-ban írt erről egy tanulmányt a New York University számára. Eszerint „egy pillangó egyetlen szárnycsapása a Föld egyik oldalán tornádót idézhet elő a másikon”. Emellett az amerikai sci-fi irodalom egyik legnagyobb alakjának, Ray Bradbury A Sound of Thunder című novellája is nagy hatást gyakorolt a film cselekményére.

Amy Smart szerepe kulcsfontosságú az film során (Fotó: Photo12 via AFP)

Ashton Kutcher mindent megtett a film létrejötte érdekében

A forgatókönyv már hosszú évek óta keringett Hollywoodban, valahogy senki nem mondott rá igent. Mikor azonban a film készítői találkoztak a főszereplővel, Ashton Kutcherrel, minden megváltozott, hiszen a színész nem csupán pénzt invesztált a projektbe, de executive producerévé is vált a Pillangó-hatásnak, ezzel pedig egyenes útja volt a sikerig Eric Bress és J. Mackye Gruber sci-fi drámájának.

Evan Treborn anagramma neve is egy érdekes adaléka a film történetének (Fotó: Photo12 via AFP)

Nevében a végzete

A főszereplő, Evan Treborn neve valójában egy anagramma. Ha az Ashton Kutcher által megformált srác keresztnevéhez hozzáadjuk a vezetékneve első T betűjét, megkapjuk az Evant Reborn szavakat, amely fonetikusan ennyit tesz: event reborn, vagyis esemény újraszületés – a film készítői ezzel is a mozi cselekményére, valamint az időutazásra igyekezetek hivatkozni. További érdekesség, hogy a főszereplő neve eredetileg Chris lett volna, viszont – szerencsére – túlzásnak érezték a Christ Reborn kifejezést.