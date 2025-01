Régi filmek viszik vissza az embereket a mozikba

Hiába mutatnak be hetente akár egy tucat filmet is az USA-ban, egyre jellemzőbb az amerikai filmiparra az ötlettelenség. A folytatások mellett érdekes módon az olyan modernkori kultfilmek vonzották vissza a mozitermekbe a nézőket, mint a Csillagok között vagy a Coraline és a titkos ajtó. Felmerül a kérdés: a folytatásokért és a felújított retro élményért járunk már csak moziba, minden másra meg ott a streaming?

A csillagok között 10 év után is lenyomta az új bemutatókat (Fotó: AFP)

Csillagok között csillagászati összeget hoz 10 év után is

Az amerikai mozik decemberben tűzték műsorra a tavaly 10 éves Csillagok között című film digitálisan felújított változatát. USA-szerte 165 IMAX-vásznon debütált a film, aminek több mint 27.000 dolláros moziátlaga az év egyik legjobb eredményét hozta. A Matthew McConaughey, Anne Hathaway és Jessica Chastain főszereplésével készült film világszerte eddig 729 millió dollárt termelt, de most újabb súlyos milliókat gyűjtött be. Első hétvégéjén 4,6 millió dollárral nyitott az IMAX mozikban, azóta több mint 15 milliót hozott Amerikában és újabb 10 milliót világszerte. Összehasonlításképpen a jó alapötletű Y2K című film 2100 moziból hozott mindössze 2 millió dollárt a nyitóhétvégéjén.

15 év után is dollármilliókat hoz a gyerekhorror (Fotó: AFP)

Ötletek helyett felújítunk?

A Csillagok között példája nem egyedülálló. Az olyan díjesélyes független filmek, mint a nagy Oscar-favorit Konklávé lassan, de biztosan gyűjti a nézőit vagy a Demi Moore nevével fémjelzett A szer is sikeresen termel, addig számos új film vész el a süllyesztőben. Augusztusban az egyik legnézettebb film a 15 éves Coraline és a titkos ajtó című volt, 52 milliót szedett össze a stop-motion gyerekhorror. Októberben is bemutatták a Karácsonyi lidércnyomás című, szintén stop-motion klasszikust, ami egy hét alatt újabb 6 millióval gyarapította az amúgy is tekintélyes bevételét Tim Burton agymenésének.

Ezek a számok és az újabb túlárazott bukások, mint a Kraven, a vadász, a Madame Web vagy a Joker: Kétszemélyes téboly remélhetőleg megkongatták a vészharangot a pénzosztók fejében, hogy új és jó ötletekre van szükség az álomgyárban.