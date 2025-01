Kiderült, miért tűnt el Renée Zellweger hat évre Hollywoodból

Komoly titkáról rántotta le az 55 éves színésznő a leplet a brit Vouge számára. A kétszeres Oscar-díjas Renée Zellweger kétszer is hátat fordított Hollywoodnak: először 2010 és 2016 között, amikor a Bridget Jones babát vár című filmmel tért vissza, most pedig egy szintén hatéves szünet után a Bridget Jones: Bolondulásig című filmmel tér vissza idén Valentin-napon a vászonra. A fanyar mosolyú sztár ritkán ad ilyen érzelmes interjút, és kiderült az eltűnésének oka is.

Renée Zellweger és Leo Woodall az új Bridget Jones-filmben (Fotó: Youtube)

Hova tűnt Renée Zellweger?

Renée atombombaként robbant be a kilencvenes évek második felében Hollywoodba, miután pár kisebb, Zs-kategóriás filmben is feltűnt, jött a nagy lehetőség Tom Cruise oldalán a Jerry Maguire – A nagy hátraarc című filmben. Utána jött a Betty nővér, majd mindenki kedvenc ügyefogyott szinglije, Bridget Jones, amiért első Oscar-jelölését megkapta. Chicago, Hideghegy, A remény bajnoka, csak pár sikerfilm amit a 2000-es években forgatott a színésznő, aki váratlanul 2010-ben a My own love song című filmje után egyszerűen eltűnt Hollywoodból. Cameron Diazhoz hasonlóan tudatosan fordított hátat az álomgyárnak, és ezt egészen 2016-ig tartotta, amikor 47 évesen újra Bridget Jonesként robbant vissza a köztudatba.

Második Oscarja után is hátat fordított Hollywoodnak, félt a saját hangjától (Fotó: AFP)

Egy friss interjúban Hugh Grant társaságában most elárulta, miért tűnt el hat évre. Mint kiderült, a sztár lelkét rettenetesen megviselte az a közel 20 éves folyamatos hajtás és figyelem, ami őt, a pályáját és a magánéletét kísérte.

Hogy miért tűntem el? Mert kellett! Elegem volt a saját hangomból

– mesélte Zellweger, aki 2019-ben mutatta be a Judy című filmet, amiért a 2020-as Oscar-gáláról hazavihette a második aranyszobrát a néhai Judy Garland alakításáért. Sokan azt hitték, a sztár új lendületet kap, de az elmúlt hat évben se forgatott a színésznő. A 55 éves sztár azonban tavaly bejelentette, 2025 Valentin napján újra Bridget Jones bőrébe bújik. A Bridget Jones: Bolondulásig című filmben ötvenes özvegyként próbált helytállni az élet minden területén, miközben egy szexi tanár és egy fiatal fiú is szemet vet rá, így lehet hogy a tragédia után újra megtalálhatja a szerelem Bridgetet?