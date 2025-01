Rowan Atkinson 70 éves lett: 10 dolog, amit biztosan nem tudott Mr. Beanről

Összetört egy Forma 1-es kocsit

Atkinson igazi autómániás, akinek a hobbija a száguldozás, autós szaklapokba is írt cikkeket, és nagyon komoly kocsigyűjteménnyel is rendelkezik. A birtokában van például egy Aston Martin DB7 Vantage, amit a Johnny English című filmjében is megcsodálhattunk, valamint egy McLaren Forma 1-es autó is, amit még összetörnie is sikerült egy merészebb menet során.

Atkinson imádja a gyors és drága autókat (Fotó: Getty Images / Matt Jelonek)

Pilótaként mentett életet

A különféle járműveket olyannyira imádja, hogy még tehergépkocsikra is van jogosítványa, és repülőgépet is képes elvezetni. Ez utóbbit 2001-ben volt kénytelen bizonyítani, amikor egy kenyai nyaraláson a repülőgépük pilótája elájult, és Atkinson tartotta a levegőben a gépet addig, amíg magához nem tudták téríteni. A pilóta aztán szerencsére sikeresen landolt a legközelebbi reptéren.

Fiatal komikusért hagyta el a feleségét

A nyolcvanas évek végén a BBC tévécsatornánál ismerkedett meg Sunetra Sastry sminkessel, akivel aztán huszonöt évig éltek házasságban, két közös gyerekkel. Atkinson 58 volt, amikor elhagyta a feleségét a 32 éves Louise Ford komikusért, aki azóta is a párja, és már egy gyerekük is született.

Atkinson és első felesége váratlanul váltak el (Fotó: Northfoto/Abaca Press)

Szentendrén is forgatott

A pályája nem nélkülözi a magyar vonatkozásokat sem. A 2002 és 2016 között futott Mr. Bean rajzfilmsorozat egyik fő gyártója egy hazai animációs műhely volt. Amikor pedig Atkinson a híres nyomozót, Maigret-t alakította egy tévés miniszériában, a forgatás során megjárta Budapestet és Szentendrét is.

Visszatér Mr. Beanként

A hazai mozikban legutóbb 2023-ban láthattuk, mint a Wonka egyházi epizódszereplőjét. Már leforgatta a Johnny English kémfilmszéria negyedik részét, és bemutatóra vár A férfi a méh ellen című Netflix-sorozatának folytatása (Man Vs Baby) is. De a legfontosabb hír vele kapcsolatban, hogy előkészületben áll egy új Mr. Bean tévésorozat is!