SAG Awards: A Wicked és A sógun színészei lesznek a legjobbak kollégáik szerint?

A sógun a Golden Globe után a SAG Awardson is tarolhat (Fotó: AFP)

LEGJOBB NŐI MELLÉKSZEREPLŐ

MONICA BARBARO / Joan Baez – Sehol se otthon

JAMIE LEE CURTIS / Annette – The last showgirl

DANIELLE DEADWYLER / Berniece – A zongoraóra

ARIANA GRANDE / Galinda/Glinda – Wicked

ZOE SALDAÑA / Rita – Emilia Peréz

LEGJOBB CASTING (FILM)

SEHOL SE OTTHON

ANORA

KONKLÁVÉ

EMILIA PÉREZ

WICKED



LEGJOBB KASZKADŐRÖK ( FILM)

DEADPOOL & ROZSOMÁK

DŰNE: MÁSODIK RÉSZ

THE FALL GUY

GLADIÁTOR II

WICKED

TÉVÉS DÍJAK

LEGJOBB FÉRFI SZÍNÉSZ, MINISOROZAT/TÉVÉFILM

JAVIER BARDEM / Jose Menendez – Szörnyetegek: A Lyle és Erik Menendez Story

COLIN FARRELL / Oz Cobb – Pingvin

RICHARD GADD / Donny – A szarvasbébi

KEVIN KLINE / Stephen Brigstocke – Cáfolat

ANDREW SCOTT / Tom Ripley – Ripley

LEGJOBB NŐI SZÍNÉSZ, MINISOROZAT/TÉVÉFILM

KATHY BATES / Edith Wilson – The great Lillian Hall

CATE BLANCHETT / Catherine Ravenscroft – Cáfolat

JODIE FOSTER / Det. Elizabeth Danvers –True detective: Night Country

LILY GLADSTONE / Cam Bentland – Under the bridge

JESSICA GUNNING / Martha – A szarvasbébi

CRISTIN MILIOTI / Sofia Falcone – Pingvin

LEGJOBB FÉRFI SZÍNÉSZ, DRÁMA SZÉRIA

TADANOBU ASANO / Kashigi Yabushige – A sógun

JEFF BRIDGES / Dan Chase – A nagy öreg

GARY OLDMAN / Jackson Lamb – Slow horses

EDDIE REDMAYNE / The Jackal – A Sakál napja

HIROYUKI SANADA / Yoshii Toranaga – A sógun

LEGJOBB NŐI SZÍNÉSZ, DRÁMA SZÉRIA

KATHY BATES / Madeline Matlock – Matlock

NICOLA COUGHLAN / Penelope Featherington – Bridgerton

ALLISON JANNEY / Vice President Grace Penn – A diplomata

KERI RUSSELL / Kate Wyler – A diplomata

ANNA SAWAI / Toda Mariko – A sógun

LEGJOBB FÉRFI SZÍNÉSZ, VÍGJÁTÉK SOROZAT

ADAM BRODY / Noah Roklov – Bármit, csak ezt ne

TED DANSON / Charles Nieuwendyk – Beépített öregúr

HARRISON FORD / Paul – Direkt terápia

MARTIN SHORT / Oliver Putnam – Gyilkos a házban

JEREMY ALLEN WHITE / Carmen “Carmy” Berzatto – A mackó

LEGJOBB NŐI SZÍNÉSZ, VÍGJÁTÉK SOROZAT

KRISTEN BELL / Joanne – Bármit, csak ezt ne

QUINTA BRUNSON / Janine Teagues – Abbott általánosiskola

LIZA COLÓN-ZAYAS / Tina – A mackó

AYO EDEBIRI / Sydney Adamu – A mackó

JEAN SMART / Deborah Vance – Hacks- Pénz beszél

LEGJOBB CAST (DRÁMA SZÉRIA)

BRIDGERTON

A SAKÁL NAPJA

A DIPLOMATA

A SÓGUN

SLOW HORSES



LEGJOBB CAST (VÍGJÁTÉK SZÉRIA)

ABBOTT ÁLTALÁNOSIKOLA

A MACKÓ

HACKS - PÉNZ BESZÉL

GYILKOS A HÁZBAN

DIREKT TERÁPIA



LEGJOBB KASZKADŐRÖK ( TV)

THE BOYS

FALLOUT

A SÁRKÁNYOK HÁZA

PINGVIN

A SÓGUN