Halála pillanatában vette el a férje a hollywoodi dívát

Nehéz megállapítani, ugyanis több forrás szerint nem volt köztük szexuális kapcsolat, ahogy a néhai sztár barátnője Sally Kirkland fogalmazott Shelley halála után;

Gerry olyan meleg volt, mint a kályha, sőt melegebb!

Ebben sincs semmi meglepő, láttunk már több, idősödő színésznőt, aki kis figyelemért dzsigolók vagy homoszexuálisok társaságát keresi, de ami ezután jött, az már kissé ködösebb. A 86. életévébe lépő Shelley érezte, hogy közel a vég, számos egészségügyi problémával küzdött, többek között szív- és légzési problémái is voltak. Egyes hírek szerint 2006. január 14-én, 19 órával, más források szerint kevesebb mint 1 órával Winters halála előtt összeházasodott a férfival. A szertartást a barátnője, az említett Sally Kirkland vezette le, aki egy kaliforniai spirituális kisegyház, a Movement of Spiritual Inner Awareness tagjaként és felszentelt lelkészeként vezette le a szertartást, sőt az utolsó kenetet is ő adta a színésznőnek. Beszédes, hogy Winters lánya, Vittoria nem kívánt részt venni a szertartáson, ami többek szerint nem is elismert esküvő.

Winters fél évvel a halála előtt is aktív volt, utolsó kapcsolata egy médiahack lehetett

Egyesek szerint ez volt Winters utolsó hecce a férfival, akiről azóta semmi hír. Nagyobb botrány azért nem volt a mondvacsinált esküvőből, mert az érintettek, vagyis Vittoria, DeFord és Kirkland részesültek az örökségből. Egyes vadabb hollywoodi teóriák szerint azonban Winters már halott volt és DeFord és Kirkland már a halott színésznőt házasították össze a meleg férfivel, de a szóbeszédeket sose erősítették meg.