75 éves lett a hollywoodi filmcsillag, akinek egy tragédia változtatta meg a sorsát

A csendes családi életet részesíti előnyben

Egy 300 hektáros farmon él a családjával a virginiai hegyek lábánál, ahova a nyolcvanas évek elején költöztek. A gyerekei megszületése óta a család az első a számára, és csak pár évente vállal el egy-egy olyan szerepet, amit értékesnek gondol.

Énekesnőként is bizonyított Sissy Spacek

Fiatalkorában még énekesnői karrierről is ábrándozott, és egy lemezkiadóval is leszerződött, de nem sikerült befutnia. Később A szénbányász lányában épp énekesnőt alakított, és a filmzenealbum a közreműködésével nagy siker lett. 1983-ban a saját dalaival is kiadott egy lemezt, ami feljutott a Billboard toplistára is.

Szexi sorozatra készül

A magyar mozikban már jó régen, A segítség című filmben láthattuk őt 2011-ben. De tévésorozatokban annál aktívabb volt az elmúlt években is: fontos szerepet játszott olyan szériákban, mint A vérvonal árnyai, a Castle Rock, a Homecoming, vagy az Éjszakai ég. Már leforgott a szereplésével a Die, My Love című Jennifer Lawrence pszichodráma, és készülőben van a Dying for Sex című minisorozat.