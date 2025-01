A Star Wars világát is meghódítaná Ryan Gosling

Ryan Gosling nem állítja parkolópályára a karrierjét. Tavaly még a könnyedebb popcornmozik szerelmeseinek kedvezett A kaszkadőr című akció-vígjátékával, jövőre pedig egy világot megmentő űrhajósról szóló sci-fivel, A Hail Mary-küldetéssel fog bejelentkezni a filmszínházakba. A filmkedvelők széles köre viszont a Kaliforniai álom színészének egy másik jövőbeli projektjétől fog lázba jönni. A 2024-es év egyik legnagyobb kasszasikerének számító Deadpool & Rozsomák direktora, Shawn Levy ugyanis úgy döntött, hogy a készülő Star Wars-mozijának főszerepére ezúttal nem régi cimboráját, Ryan Reynolds-ot, hanem egy másik Ryant, Goslingot szeretné felkérni. A jelenleg még csak tervezés alatt álló produkcióról egyelőre nem sok információ ismeretes, feltételezhetően jövőre kezdik el készíteni, de azt már tudni lehet, hogy önálló filmként fog helyet foglalni a franchise-ban, és nem kötődik majd a Skywalkerek sztorijához.

Ryan Goslingtól nem áll messze a sem a sci-fi, sem a fantasy műfaja, így könnyen megtalálná a helyét a Star Wars világában is

(Fotó: Stephen Vaughan / 2017 - Blade Runner 2049 - Movie Set/ZUMAPRESS.com)

Star Wars-filmek hada érkezik hamarosan

A távoli galaxisról szóló sorozatok mellett hamarosan igazi mozifilm-dömping is kezdetét veszi. Nem is olyan rég látott napvilágot a hír, hogy az X-Men-mozik író-rendezője, Simon Kinborg jóvoltából például egy új Csillagok háborúja-trilógia van készülőben. Emellett James Mangold, a Logan – Farkas és Az aszfalt királyai direktorának önálló Star Wars-filmjét is epekedve várják már a fanatikusok. Mangold ráadásul még egy kanállal rátesz a méltán híres „réges, régen” felütésre, és az általa elmesélt történet a 25 ezer évvel a Skywalker-kor előtt fog játszódni. A leginkább várt alkotás azonban egyértelműen a Vasemberből és a Bosszúállókból ismert Jon Favreau-hoz kötődik, aki A Mandalóri és Grogu címmel készít mozit. A produkció a népszerű sorozatot, A Mandalórit kívánja folytatni, és már nincs is olyan távol a premierje, 2026 májusára datálható a debütálása. Mindezek mellett Taika Waititi (Thor: Szerelem és mennydörgés, Jojo nyuszi) is igyekszik letenni a névjegyét a közkedvelt univerzumban egy saját darabbal, valamint a sokak által megvetett Star Wars VIII. – Az utolsó Jediket jegyző Rian Johnson is tervez visszatérni a franchise-ba. Az még egyelőre kérdéses, hogyan fog illeszkedni az imént felsorolt, tervezés alatt álló művekhez Shawn Levy és Ryan Gosling közös projektje, de az biztos, hogy óriási várakozás övezi.