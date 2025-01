Street Fighter 30: Jean-Claude Van Damme végigkokainozta a forgatást

A hőskor egy kedvenc videójáték adaptációjának forgatása kisebb pokol volt a készítői számára. A Street Fighter sztárja, Jean-Claude Van Damme – aki ma már 64 éves, és döbbenetesen néz ki – már lenyugodott és több elvonót is megjárt, ám a kilencvenes években zacskószámra tüntette el a kokaint, aminek a csúcspontja a Street Fighter forgatása volt. Mindezek mellett a VHS korszak legnézettebb filmje volt, hazánkban kultfilm lett a mai szemmel inkább már megmosolyogtató akciófilm.

Jean-Claude Van Damme végig drogozott a Street Fighter forgatása alatt

Fotó: Photo12 via AFP/Collection Cinema

Street Fighter: Harc a végsőkig a kokainnal és a gyomorrákkal

A film forgatása részben Malajziában zajlott, ahol a stáb tagjai a hőségtől és a párától folyamatosan vesztettek a súlyukból, ami egy izomkolosszusokat felvonultató film esetén nem túl jó, nem beszélve arról, hogy a főhőst, Guile-t alakító Jean-Claude Van Damme súlyos kokainfüggősége miatt folyamatosan csúsztak a forgatással. A színész használhatatlanra drogozta magát, vagy annyira túlpörgött, hogy mindennel is problémája volt a forgatáson. A producerek attól tartottak, le kell cserélni a sztárjukat, ami komoly érvágás lett volna, mivel 8 milliós rekordgázsit fizettek neki a 35 milliós büdzséből, nem lett volna már pénzük egy hasonló kaliberű sztárt szerződtetni.

Ming-Na Wen élete első kirobbanó szerepében

Fotó: Photo12 via AFP/Collection Cinema

A stáb egy külön embert szerződtetett a színész mellé, aki igyekezett kordában tartani a drogfogyasztási szokásait, de állítólag így is heti 10.000 dollárnyi kokaint fogyasztott, ami mai árfolyamon is 4 millió forintnak felel meg, vagyis kis túlzással éjjel-nappal szívhatott a színész. Speciális kérései is voltak: a hotelszobájába saját konditermet kért a színész, és sokszor órákig nem volt hajlandó előjönni, nem beszélve arról, hogy töménytelen mennyiségű alkoholt is kért, amit sokszor a forgatásra is magával vitt. Utólag bevallotta, hogy a kokain után csak az alkohol segítségével volt képes kamera elé állni és megjegyezni a szövegét, ám sokszor órákig tartott, mire pár mondatot el tudott mondani a kamerába.

Raúl Julia halálos betegen vette fel a legendás szerepét

Fotó: Photo12 via AFP/Collection Cinema

A másik probléma, hogy ezután a stáb Ausztráliába utazott forgatni, ahol viszont a színészek rögtön kezdték visszaszedni a súlyukat, így edzőknek kellett kordában tartani az étkezési és edzési szokásaikat, hogy a több hónapos felvételek alatt nem legyen túl szembetűnő a változás. Külön oda kellett figyelniük a Bison tábornokot alakító Raúl Juliára, akit a magyar közönség leginkább az Addams Family filmek Gomezeként ismerhetnek. A latin színész a forgatások alatt esett át egy élethosszabbító műtéten, ugyanis nem sokkal korábban diagnosztizálták gyomorrákkal. Az orvosai a műtét után plusz egy évet adtak a színésznek, aki még szeretett volna egy olyan filmmel kedveskedni a gyermekeinek, amit ők is szívesen néznének. A színész azonban egy ideig titkolta a stáb elől a betegségét, és mivel a forgatási idő túlságosan szét volt darabolva, félő volt, hogy a színész már nem lesz képes befejezni a jeleneteit. A sztár mellett végig ott volt a családja is. Julia már nem élte meg a premiert, a felvételek után nem sokkal elhunyt, a filmet az ő emlékének ajánlották.