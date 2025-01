Sydney Sweeney feltámaszt egy horrorklasszikust

Amíg a rajongók arra várnak, hogy az Eufória harmadik évadának készítése idén januárban elkezdődjön, addig a sorozat szereplői nem tétlenkednek, és már jövőbeli terveken dolgoznak. Zendaya Tom Holland társaságában már nyáron elkezdi forgatni Christopher Nolan új moziját, az Odüsszeiát, Sydney Sweeney pedig ismét a frászt akarja ránk hozni, mivel úgy fest, megint egy horroron dolgozik. Az egyik legismertebb 19. századi költőnek, Edgar Allan Poe-nak A vörös halál álarca című novelláját fogja feldolgozni a Charlie Polinger nevű fiatal rendező. A horrort és a fekete komédiát vegyítő projekt az egyre népszerűbbnek számító A24 stúdió (A brutalista, Jókislány) égisze alatt készül, a főszerepre pedig nem kisebb nevet néztek ki maguknak, mint az Imádlak utálni színésznőjét.

A Sydney Sweeney-filmek és sorozatok igen sokszínűek, a színésznő szereti kipróbálni magát több zsánerben is

(Fotó: ZUMAPRESS.com)

Ki menti meg Sydney Sweeney-t?

A történet szerint egy Prospero nevű herceg egy pusztító járvány elől próbál elzárkózni saját kastélyában, ahol fogságba ejt több embert, köztük egy szépséges, fiatal leányt, Francescát is, a sztori pedig a kiszabadulásuk, illetve egy rejtélyes és rémisztő, vörös csuklyás alak körül forog. A feldolgozás alapjául szolgáló novellát egyébként már nem először filmesítik meg, a legelső adaptációt 1919-ben készítették el. Úgy tűnik, népszerű lett 100 évnél is idősebb műveket feldolgozni, hiszen a jelenleg is mozikban futó Nosferatu is egy 1922-es alapanyaghoz nyúlt hozzá. Sydney Sweeney azonban nem csak a divatot követi, az ő szerelme a horrorhoz sokkal korábbra nyúlik vissza.

A tavalyi év egyik legjobb horrorja, A szeplőtlen is Sydney Sweeney nevéhez köthető

(Fotó: JLPPA / Bestimage / JLPPA)

A horror az ő otthona

Napjaink Hollywoodjának szőke szexszimbóluma számára nem ismeretlen a horror műfaja. A tavalyi év egyik kellemes meglepetéseként hatott, mikor sokadjára mártózott meg a zsánerben, A szeplőtlen című misztikus horror jóvoltából, melyben egy apácát alakít, aki egy itáliai zárdában csöppen különös és rémes események tengerébe. Korábban pedig olyan hátborzongató mozikban fordult meg, mint A Horda, Az éjszaka fogai című vámpírfilm, vagy a Noktürn, de élete egyik legelső szereplése is egy B-kategóriás horrorban, a Pókokban esett meg, amikor a színésznő még csak 16 éves volt. Egy 2024-es interjúban be is ismerte magával kapcsolatban, hogy gyerekkora óta szerelmese a műfajnak, és mindig is valamiféle szörnyeteget szeretett volna játszani:

Olyasmire gondolok, mint A bárányok hallgatnak vagy a Ragyogás. Egy szörny szeretnék lenni. Mindig is izgattak az őrült karakterek.

– vallott furcsa vonzalmairól a színésznő a Happy Sad Confused című podcastműsorban.