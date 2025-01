Szenvedélyek viharában: 30 éve csavarta el három fivér fejét ugyanaz a nő

A klasszikus, pisztolyforgatós, kocsmai verekedéses jelenetekbe belefulladó westerneknek hátat fordítva Edward Zwick, Jim Harrison regényéből, egy drámai fordulatokkal és összetört szívekkel telített drámát helyezett inkább vadnyugati körítésbe. Ez lett a Szenvedélyek viharában, mely egy olyan családi történetet mesél el, ahol három fivér életét fenekestől forgatja fel egy szépséges és ellenállhatatlan fiatal hölgy, Susannah. A Ludlow-família drámája végül megjelenése évének egyik legjobban kamatozó alkotása lett, köszönhetően elsősorban a szenzációs színészi alakításoknak, és világszerte összesen 160 millió dollárt gyűjtött össze. Cikkünkben összeszedtünk néhány érdekességet és kulisszatitkot, melyekkel igyekeztünk méltóképpen megünnepelni a műalkotás megjelenésének 30. évfordulóját.

A Szenvedélyek viharában szereposztására nem lehet panasza senkinek

(Fotó: TriStar Pictures / NORTHFOTO/© 1995 by TriStar Pictures)

Majdnem másé lett a főszerep

Habár Brad Pitt és Anthony Hopkins miatt vált igazán emlékezetessé ez a mű, mégsem ők voltak a stúdió és a producerek első kiszemeltjei. Könnyen lehet, hogy egy párhuzamosan univerzumban Tom Cruise és Sean Connery lettek a mozi főszereplői a két úriember helyett. Tristan karakterét egyébként még Johnny Deppnek is felajánlották, viszont a napjainkban épp netes csalókkal megküzdő sztár akkor nem élt a lehetőséggel, így került végül Pitthez a szerep.

Érdekes félrefordítás

Noha a mű eredeti címe, a Legends of the Fall egy bibliai bukástörténetre utal, a „fall” kifejezés őszt is jelent. Ez vezetett ahhoz a félrefordításhoz, hogy számos országban, például Svédországban, Dél-Koreában, Franciaországban vagy Romániában is Az ősz legendái címmel került be a helyi mozik műsorfüzetébe.

A Julia Ormond által alakított Susannah szinte mindenki fejét elcsavarja, aki csak az útjába kerül

(Fotó: TriStar Pictures / NORTHFOTO/© 1995 by TriStar Pictures)

Az égiek nem kegyelmeztek a projektnek

A forgatás eredetileg a kanadai Winnipegben zajlott volna, ám az alkotók összetűzésbe kerültek a város vezetőivel, mivel a filmesek nem kaptak engedélyt arra, hogy kivágjanak néhány fát a produkció kedvéért. A forgatási helyszín aztán átköltözött Calgaryba, amit direkt azért választottak, mert ott híresen száraz az időjárás. A sors iróniája, hogy éppen akkor, mikor elkezdett forogni a kamera, soha nem látott mennyiségű eső zúdult a stábra.